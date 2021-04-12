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Reuters'a konuşan hükümet yetkilisinden yeni kısıtlama sinyali

Artan Covid vakaları nedeniyle Türkiye'de gözler yarınki kabine toplantısına çevrilirken, üst düzey bir hükümet yetkilisi Reuters'a konuştu: Daha sert önlemler almaktan başka bir çözüm görünmüyor.
 12 Nisan 2021 14:54
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Reuters'a konuşan hükümet yetkilisinden yeni kısıtlama sinyali

Türkiye'de günlük korona virüsü vakalarının 50 binin üzerinde seyretmesinin ardından gözler olası yeni önlemler için yarın yapılacak kabine toplantısına çevrilirken, üst düzey bir hükümet yetkilisi 'turizm sezonu öncesinde tedbirlerin büyük ihtimalle sıkılaştırılacağını' söyledi. Reuters ajansına isim vermeden konuşan yetkili, "Daha sert önlemler almaktan başka bir çözüm görünmüyor" dedi.

'NORMALLEŞME SÜRECİ İYİ GİTMEDİ'

Kısa süren normalleşme sürecinin 'iyi gitmediğini' belirten yetkili, ramazan ayı için açıklanan tedbirlerin, bu akşamki Bilim Kurulu toplantısında gelecek öneriler çerçevesinde yarın (salı) yapılacak bakanlar kurulunda sıkılaştırılmasının beklendiğini söyledi.

SEYAHAT KISITLAMASI, YAŞ TEDBİRLERİ VE BAZI YERLERİN KAPANMASI GÜNDEMDE

Yetkiliye göre, şehirlerarası seyahatin kısıtlanması, 20 yaş altı ve 65 yaş üzerine kısıtlama, spor salonları ve çeşitli eğlence merkezlerinin kapanması gibi adımlar atılabilir.

İsmi açıklanmayan yetkili, "Plan, turizm sezonunun tamamen başlaması öncesinde vaka sayılarını azaltmak yönünde çünkü 50 binin üzerinde günlük vaka sayıları turizmi ciddi ölçüde olumsuz etkiler" diye konuştu.

'BAZI BİLİM KURULU ÜYELERİ TAM KAPANMA İSTİYOR'

Reuters'ın Bilim Kurulu'ndan kaynaklarıysa, bazı isimlerin ramazan boyunca tam kapanmadan yana olduğu, bunun yapılamaması halindeyse şehirlerarası seyahatin kısıtlanmasını ve çalışma saatlerinin değiştirilmesiyle şehir içi toplu ulaşımın azaltılmasını istediğini söyledi.

REUTERS: TÜRKİYE EN ÇOK VAKA BİLDİREN DÖRDÜNCÜ ÜLKE

Reuters'ın haberinde, Türkiye'nin geçen hafta 56 bine dayanan günlük vaka sayılarında dünyada dördüncü olduğu, vakaların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'kontrollü normalleşme' adını verdiği süreçle tedbirlerin azaltıldığı mart başından bu yana beş kat arttığını yazdı.

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