Kabine toplantısı öncesi 'tam kapanma' iddiası
Ramazan için tam kapanma iddialarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Gazeteci Candaş Tolga Işık, kabine toplantısı öncesinde hükümete yakın bir kaynaktan aldığı bilgiyi paylaştı.
|12 Nisan 2021 14:56
|+Aa- Yazdır
Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından "hükümete yakın bir kaynaktan" aldığı bilgiyi paylaştı.
RAMAZAN'DA TAM KAPANMA GELİR Mİ?
Twitter hesabı üzerinden, "Ramazan'da tam kapanma gelir mi? Birkaç gündür bu soruyu hükümet kaynaklarına soruyorum, aldığım yanıt şu: 'Böyle bir gündem, planlama, hazırlık yok. Bayram sonrası tablonun daha iyiye gideceği düşünülüyor'" diye yazan Işık, bu tweeti üzerine hükümete yakın bir kaynağın kendisini aradığını söyledi.
'16'SI İTİBARIYLA BAŞLAYAN...'
Işık, "Yukarıdaki twit üzerine az önce hükümete yakın önemli bir kaynak aradı, 'Bu haftaki kabine toplantısına 16'sı itibarıyla başlayan ve bayrama kadar sürecek bir tam kapanma önerisinin geleceğini' ifade etti" diye yazdı.
19 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Muhittin Böcek: Ölüm döşeğindeyken haksızlığa uğradık
12 Nisan 2021 16:13
|Reuters'a konuşan hükümet yetkilisinden yeni kısıtlama sinyali
12 Nisan 2021 14:54
|CHP, Meclis'te 'rezerv' hakkında genel görüşme açılmasını istedi
12 Nisan 2021 13:35
|Kılıçdaroğlu ile Süleyman Soylu arasında 'Vefa Salman' yazışması
12 Nisan 2021 13:00
|Yargıtay Başsavcısı Şahin, 5 ülkeden gelen savcılarla görüştü
12 Nisan 2021 12:29
|Muharrem İnce'nin 'A Takımı' belli oluyor
12 Nisan 2021 11:47
|CHP'li Belediyelere 'Ramazan' talimatı
12 Nisan 2021 08:49
|Muharrem İnce koronavirüse yakalandı
12 Nisan 2021 08:20
|12 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
12 Nisan 2021 00:04
|Bakan Soylu, NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısında bulundu
11 Nisan 2021 23:37