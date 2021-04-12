1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kabine toplantısı öncesi 'tam kapanma' iddiası

Ramazan için tam kapanma iddialarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Gazeteci Candaş Tolga Işık, kabine toplantısı öncesinde hükümete yakın bir kaynaktan aldığı bilgiyi paylaştı.
 12 Nisan 2021 14:56
+Aa- Yazdır
Kabine toplantısı öncesi 'tam kapanma' iddiası

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından "hükümete yakın bir kaynaktan" aldığı bilgiyi paylaştı.

RAMAZAN'DA TAM KAPANMA GELİR Mİ?

Twitter hesabı üzerinden, "Ramazan'da tam kapanma gelir mi? Birkaç gündür bu soruyu hükümet kaynaklarına soruyorum, aldığım yanıt şu: 'Böyle bir gündem, planlama, hazırlık yok. Bayram sonrası tablonun daha iyiye gideceği düşünülüyor'" diye yazan Işık, bu tweeti üzerine hükümete yakın bir kaynağın kendisini aradığını söyledi.

'16'SI İTİBARIYLA BAŞLAYAN...'

Işık, "Yukarıdaki twit üzerine az önce hükümete yakın önemli bir kaynak aradı, 'Bu haftaki kabine toplantısına 16'sı itibarıyla başlayan ve bayrama kadar sürecek bir tam kapanma önerisinin geleceğini' ifade etti" diye yazdı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
19 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Muhittin Böcek: Ölüm döşeğindeyken haksızlığa uğradık
12 Nisan 2021 16:13		 Reuters'a konuşan hükümet yetkilisinden yeni kısıtlama sinyali
12 Nisan 2021 14:54
CHP, Meclis'te 'rezerv' hakkında genel görüşme açılmasını istedi
12 Nisan 2021 13:35		 Kılıçdaroğlu ile Süleyman Soylu arasında 'Vefa Salman' yazışması
12 Nisan 2021 13:00
Yargıtay Başsavcısı Şahin, 5 ülkeden gelen savcılarla görüştü
12 Nisan 2021 12:29		 Muharrem İnce'nin 'A Takımı' belli oluyor
12 Nisan 2021 11:47
CHP'li Belediyelere 'Ramazan' talimatı
12 Nisan 2021 08:49		 Muharrem İnce koronavirüse yakalandı
12 Nisan 2021 08:20
12 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
12 Nisan 2021 00:04		 Bakan Soylu, NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısında bulundu
11 Nisan 2021 23:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:17 - Vali uyardı: 50-60 olan yeni vaka sayısı son bir haftada 210'a çıktı16:13 - Muhittin Böcek: Ölüm döşeğindeyken haksızlığa uğradık16:06 - Ramazanın ilk haftasında sıcaklıklar mevsim normallerine yükselecek16:02 - Cinayet sanığı öğretmen: Ayağına ateş ettim, kafasına gelmiş15:59 - Kısıtlamaya rağmen eğlence! Canlı yayın yapınca yakalandılar15:46 - Ankara'da, 900 kişinin evsiz kaldığı mahallede 'kira artışı' tepkisi
15:42 - DEAŞ'ın bombacısı yakalandı15:33 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi15:24 - Türk hekimin geliştirdiği üç cerrahi tedavi yöntemi tıp literatürüne girdi15:13 - Borsa İstanbul'dan yatırımcılara sosyal medya uyarısı15:06 - Diyanet açıkladı: Orucu bozan ve bozmayan tedaviler15:02 - Özel Kuvvetler'in paraşütle sızma atlayışı kamerada
14:56 - Kabine toplantısı öncesi 'tam kapanma' iddiası14:54 - Reuters'a konuşan hükümet yetkilisinden yeni kısıtlama sinyali14:50 - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan ramazan ayı mesajı14:45 - Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı14:40 - MEB Tasarım Beceri Atölyesi Rehberini yayımladı
14:33 - Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafı yarışmasında, NASA'nın sitesi çöktü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kovid hastalarına sıcak duş uyarısı!
Bilim Kurulu toplanacak, Bakan Koca açıklama yapacak
Vakalarda patlama olunca Bayram'da da kısıtlama bekleniyor
İçişleri'nden Ramazan Genelgesi... Toplu iftar ve sahur yasak
Kabine toplantısı öncesi 'tam kapanma' iddiası
'Tam kapanma' olmadan radikal yeni tedbirler tartışılıyor
Rütbe sökmeye yeni formül
Cihaz markası özel şart olunca 66 KPSS puanlı aday kazandı!
EGM'den '#12 Nisan' etiketi açıklaması: Müsaade edilmeyecek
Ramazan gelirken bazı gıdalar yüzde 50'ye varan oranlarda zamlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sidar 1
çukur 2
hele şükür 1
Sayısal zeka 2
süt taşı 1
takse 1
zağlı 2
şu an çalan şarkı 4
hoşgeldin ya şehr-i ramazan 3
hacıseyit camii 1
SON İLANLAR
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi sözleşmeli 21 sağlık personeli alacak
Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 1 personel alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TAGEM sözleşmeli endüstri mühendisi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam