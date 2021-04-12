Özel Kuvvetler'in paraşütle sızma atlayışı kamerada
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetlerin gece paraşütle sızma atlayışına ilişkin videoyu paylaştı.
|12 Nisan 2021 15:02
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