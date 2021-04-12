Borsa İstanbul'dan yatırımcılara sosyal medya uyarısı
Borsa İstanbul'dan yatırımcılara sosyal medya tuzaklarına karşı uyardı.
|12 Nisan 2021 15:13
|+Aa- Yazdır
Borsa İstanbul AŞ, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile yatırımcıları, sosyal medya tuzaklarına karşı uyardı.
Borsa İstanbul AŞ, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile yatırımcılara, "Doğru ve güvenilir bilgiden şaşma, sosyal medya tuzaklarına düşme. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara karşı dikkatli olun" uyarısında bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa günün ilk yarısında geriledi
12 Nisan 2021 13:09
|Çeyrek altın 740 TL'ye geriledi
12 Nisan 2021 13:05
|Gün ortasında dolar yatay seyrediyor
12 Nisan 2021 12:17
|İnşaat maliyet endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,03 azaldı
12 Nisan 2021 10:42
|Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
09 Nisan 2021 19:09
|Borsa günü düşüşle tamamladı
09 Nisan 2021 18:21
|Gram altın 458 TL'ye geriledi
09 Nisan 2021 17:56
|Dolar haftayı yükselişle kapattı
09 Nisan 2021 17:50
|Borsa günü düşüşle tamamladı
08 Nisan 2021 18:18
|Altının gramı 460 TL'yi geçti
08 Nisan 2021 17:38