Türk hekimin geliştirdiği üç cerrahi tedavi yöntemi tıp literatürüne girdi
|12 Nisan 2021 15:24
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ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Demirtaş, böbrek rahatsızlığı geçirenler, prostat kanserli ve prostat büyümesi görülen hastalar için geliştirdiği teknik çalışmaları, 14. Ulusal Endoüroloji Kongresi'nde, video bildiri olarak sunup, tıp literatürüne girdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Demirtaş, ilk çalışmasında tıkalı böbreklerin yüzde 50'sinin kurtulabileceğini göstererek, yeni bir tedavi yöntemini tanımladığını, bu tekniğin tüm hastalara uygulanabileceğini belirtti.
"Demirtaş-Erciyes Laparoskopik Radikal Prostatektomi (De-Lap) Ameliyatı Tekniği" hakkında da bilgi veren Demirtaş, şunları kaydetti:
"Bu teknik ile çok düşük ameliyat maliyeti ile yüksek tedavi başarısı elde edilmektedir. Bu çalışma 1-4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 14. Ulusal Endoüroloji Kongresinde video bildiri olarak sunulmuş ve 3'üncülük ödülü almıştır. İyi huylu prostat büyümesi (BPH) cerrahi tedavisiyle ilgili olarak 'Demirtaş-Erciyes Enükleasyon Prostatektomi (Deep): Ters S-J İnsizyon 2 Lob İki Aşamalı Teknik' de aynı kongrede video bildiri olarak sunulmuş ve üniversitemizin adının bulunduğu tekniği literatüre kazandırmıştır. Bu teknik lazer teknolojileriyle uygulanabildiği gibi diğer enerji çeşitleriyle de uygulanabilmektedir. Özellikle başlangıç seviyesindeki hekimler için kolaylık sağlayan bir teknik olarak öne çıkmaktadır."
Açıklamada, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın, tıp literatürüne kazandırdığı üç yeni cerrahi tedavi yöntemi nedeniyle Demirtaş'a plaket takdim ettiği de aktarıldı.
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