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Kısıtlamaya rağmen eğlence! Canlı yayın yapınca yakalandılar

Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iş yerinde toplanarak, eğlence düzenleyen 11 kişi, sosyal medyadan canlı yayın yapınca yakalandı. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye, 34 bin 650 lira ceza kesildi.
 12 Nisan 2021 15:59
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Olay, cumartesi günü, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Şehreküstü Mahallesi Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi'ndeki iş hanında meydana geldi. Handa ofisi bulunan V.E., sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 10 arkadaşını davet ederek, eğlence düzenledi.

Bağlama çalıp, türkü söyleyerek, alkol alan 11 kişi, sosyal medyadan da canlı yayın yaptı. Yayını izleyen polis ekipleri, V.E.'nin ofisinin adresini belirleyip, baskın düzenledi.

Ofisteki eğlencede yer alan V.E. dahil 11 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 34 bin 650 lira ceza uyguladı.
DHA
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