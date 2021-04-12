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Evinde ölü bulunan kadının korona virüs testi pozitif çıktı

Samsun'da evinde ölü buluna kadının yapılan korona virüs testi pozitif çıktı.
 12 Nisan 2021 16:41
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Evinde ölü bulunan kadının korona virüs testi pozitif çıktı

Olay, Samsun'un Ladik ilçesinin Akyar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Süzer D. adlı kadın evinin oturma odasında yerde baygın halde bulundu. Olay, 112 ekiplerine haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri Süzer D.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay jandarmaya ve savcıya haber verildi. Süzer D.'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadının cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Samsun'da otopsi işlemleri öncesi ceset üzerinde yapılan korona virüs testi pozitif çıkınca, kadının cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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