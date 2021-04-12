KKTC'de 'Karantina Takip Sistemi' uygulamaya girdi

Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu'nda yapılan tanıtım etkinliğine KKTC Başbakanı Ersan Saner, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve diğer yetkililer katıldı.

Başbakan Saner, burada yaptığı konuşmada, dijital dönüşümden faydalanarak elektronik uygulamalarla denetim mekanizmanın güçlendirilmesi gerekliliğine ve "Güvende Kal" uygulamasıyla bunun başlatıldığına işaret etti.

Ülkede elektronik dönüşümün ilkini kamu-özel iş birliğinde gerçekleştirmenin ve göreve geldikleri ilk gün ortaya koydukları hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Saner, katkı yapan herkese teşekkür etti.

Saner, karantina uygulaması için aylık ortalama 50 milyon lira harcama yapıldığını kaydederek, "Kovid-19 salgını ile yaşamayı öğrenmek zorundayız. Bunu öğrenirken teknolojik imkanlardan da faydalanıp, devletin giderlerini azaltmak bizim en temel uygulamamız gereken faktörlerin başında geliyor." dedi.

"Güvende Kal" uygulamasının KKTC genelinde bugün uygulanmaya başladığını belirten Saner, hükümetin önceliğinin halkın sağlığı olduğunu ama ekonomiyi de düşündüklerini vurguladı.

Saner, "Güvende Kal" uygulamasına bin 700 kişi ile başlandığını, sayının yakında 4 binlere ulaşacağını, böylece ülkeyi daha çok insanının ziyaret etmesine imkan verileceğini söyledi.

Saner, "Biz insanımıza güveniyoruz. 'Güvende Kal' sistemini uygulayacaklarına inancımızdan dolayı da amacımız hiç kimseye ceza kesmek değildir. Dijital dönüşümden faydalanarak ülkede elektronik uygulamalarla kontrol mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiğinin ilk uygulamasını 'Güvende Kal' uygulaması ile başlatıyoruz." diye konuştu.

Salgın sürecini başarılı bir şekilde yönetmelerine rağmen ekonomide ciddi sıkıntılar olduğunu dile getiren Saner, Kovid-19 ile mücadelede herkesin birbirine destek vermek zorunda olduğunu, maske, mesafe ve hijyen kuralarına uyulması gerektiğini vurguladı.

- Bugün 35 kişiye elektronik bileklik takılacak

Sağlık Bakanı Üstel, bir yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle zorluklar yaşandığını anımsatarak, mevcut karantina uygulamasının hem ülke ekonomisine hem de karantinaya giren insanlarda yarattığı olumsuz etkilere değindi.

Ev karantinasıyla insanların sağlığını riske atmadan, mevcut olumsuz etkilerin azaltılacağına işaret eden Üstel, bugün başlayan uygulamayı ilerideki günlerde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Üstel, ev karantinası için bazı kıstaslar getirildiğini, yaşlılara, çocuklu ailelere ve kronik hastalığı olanlara öncelik verileceğini hatırlatarak, bugün yaklaşık 35 kişiye elektronik bileklik takılacağı bilgisini verdi.

Denetim konusuna da değinen Üstel, kişilerin gerek bileklikle gerekse rastgele ev ziyaretleri ile denetleneceğini anlatarak, "Bu işin kontrolü sadece ilgili şirket ile Sağlık Bakanlığında olmayacak. Bu insanların kalacakları yerlerin bilgilerini polise ve ilgili belediyelere de bildireceğiz. Ayrıca ev karantinasına giren kişilerin komşularına da görev düşmektedir. İhlal tespit edilirse, kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmayacak. Doğrudan merkezi karantinaya alınacak ve 5 asgari ücret ceza kesilecek." ifadelerini kullandı.

- Karantina ihlalleri polise bildirilecek

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Küçüközdemir de "Takip Sistemi ve Güvende Kal" ile ilgili tanıtım sunumu yaptı.

Küçüközdemir, yolcunun ülkeye gelmeden APPStore veya Google Play uygulamalarından "Güvende Kal" uygulamasını akıllı telefonuna indirmesi ve kayıt bilgilerini doldurması gerektiğini belirtti.

Karantina alanı dışına çıkılması, bilekliğe zarar verilmesi veya telefonunun internetini kapatılması durumunda Turkcell ekiplerinin ilgili kişiye ulaşacağını kaydeden Küçüközdemir, karantina ihlalinin tespit edilmesi durumunda ise konunun polise iletileceğini söyledi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Karantina Takip Sistemi'nin ücretli bir uygulama olduğu, 350 lirası depozito olmak üzere toplamda 750 lira ücreti olduğu bildirildi.