Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı, sırtındaki bıçakla hastaneye kaldırıldı
|12 Nisan 2021 17:03
|+Aa- Yazdır
Alınan bilgilere göre olay, Oltu ilçesi Ziyabey Caddesi'nde meydana geldi. Ö.Ç. kaldırımda yürüdüğü esnada D.K. (23) koşarak yanına geldi. Saniyeler içerisinde Ö.Ç.'yi sırtından bıçaklayan D.K., koşarak olay yerinden uzaklaştı. Ö.Ç., sırtındaki bıçakla yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Ö.Ç.'yi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sırtındaki bıçakla ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Oltu Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.Ç. burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Erzurum'a sevk edildi.
Zanlı D.K. ise polis ekiplerinin arama çalışmaları sonucu Şenkala ilçe merkezinde yakalandı. Zanlı gözaltına alınarak Oltu Polis Merkezi Amirliğine getirildi.
Yaşananlar çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Süt tankeri hafif ticari araca çarptı: 3 ölü, 4 yaralı
12 Nisan 2021 17:59
|Uzaklaştırma kararı bitti, eşi ile baldızını tabancayla vurdu
12 Nisan 2021 17:39
|Sağlık memuru 3 gündür kayıp
12 Nisan 2021 17:17
|Cinayet sanığı öğretmen: Ayağına ateş ettim, kafasına gelmiş
12 Nisan 2021 16:02
|Araçlarını satmak isteyen kişileri dolandırdıkları iddia edilen 18 şüpheli yakalandı
12 Nisan 2021 13:05
|Mardin'de bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu
12 Nisan 2021 10:58
|Mutant koronavirüs antikor dinlemiyor
12 Nisan 2021 10:27
|AK Parti'de tam demokrasi hareketi
12 Nisan 2021 09:08
|Arkadaşının şakasından polis kurtardı
12 Nisan 2021 08:54
|Bodrum Rallisi'ndeki kavgada kan aktı: Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ gözaltında
12 Nisan 2021 07:53