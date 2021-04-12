Sedat Peker suç örgütünün 'sosyal medyacısı' yakalandı
|12 Nisan 2021 17:13
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı iddiasıyla 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Gözaltına alınan şüphelilerinden Ferhan A.'nın, örgütün elebaşı Sedat Peker'in sosyal medya hesaplarını yöneten kişi olduğu belirlendi.
Ferhan A'nın, Peker'i sosyal medyada bir iş insanı olarak göstermek için özel olarak çalıştığı ve Peker'i "Robin Hood" gibi gösterip örgüte adam ve taban kazandırmaya çalıştığı iddia edildi.
Şüphelinin örgütle ilgili paylaşımları, kurduğu "bot hesaplarla" da destekleyerek takipçi sayısını artırmaya çalıştığı belirlendi.
- Olayın geçmişi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Ankara, Hatay, Trabzon, Kocaeli, Sakarya ve Konya'da Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 63 şüpheliden 54'ünü yakalamıştı.
Şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirtilmişti.
İnsansız hava araçlarıyla keşif yapılan ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda silah, mermi ve çelik yelek ele geçirilmişti. Suç örgütünün elebaşı Sedat Peker'in yurt dışında bulunduğu belirtilmişti.
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