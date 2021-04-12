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Sağlık memuru 3 gündür kayıp
Silivri 112 Acil servisinde görevli Adem Polat'tan, 3 gündür haber alınamıyor.
|12 Nisan 2021 17:17
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Silivri'de 112 Acil Servis'te görev yapan sağlık çalışanı Adem Polat'tan 3 gündür haber alamayan ailesi, emniyete kayıp başvurusu yaptı.
Edinilen bilgiye göre, 10 Nisan Cumartesi günü mesaisinin ardından öğle saatlerinde "53 AR 201" plakalı aracıyla yola çıkan 39 yaşındaki Polat'ın yakınları, kendisinden 3 gündür haber alamadı.
Bunun üzerine, evli ve 2 çocuk babası Polat için yakınları, polise kayıp bildiriminde bulundu.
Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, ailesi, Polat'ı görenlerin güvenlik güçlerine haber vermesi çağrısında bulundu.
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