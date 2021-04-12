1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DEVA Partisinin iki kurucu ismi partiden istifa etti

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucularından Prof. Dr. Arzu Kılıçlar ve Nevim Bilici partiden istifa etti.
 12 Nisan 2021 17:30
+Aa- Yazdır
DEVA Partisinin iki kurucu ismi partiden istifa etti

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucularından Prof. Dr. Arzu Kılıçlar ve Nevim Bilici partiden istifa etti.

Bu isimlerden Kılıçlar, daha önce DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanlığı yapmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Muhittin Böcek: Ölüm döşeğindeyken haksızlığa uğradık
12 Nisan 2021 16:13		 Kabine toplantısı öncesi 'tam kapanma' iddiası
12 Nisan 2021 14:56
Reuters'a konuşan hükümet yetkilisinden yeni kısıtlama sinyali
12 Nisan 2021 14:54		 CHP, Meclis'te 'rezerv' hakkında genel görüşme açılmasını istedi
12 Nisan 2021 13:35
Kılıçdaroğlu ile Süleyman Soylu arasında 'Vefa Salman' yazışması
12 Nisan 2021 13:00		 Yargıtay Başsavcısı Şahin, 5 ülkeden gelen savcılarla görüştü
12 Nisan 2021 12:29
Muharrem İnce'nin 'A Takımı' belli oluyor
12 Nisan 2021 11:47		 CHP'li Belediyelere 'Ramazan' talimatı
12 Nisan 2021 08:49
Muharrem İnce koronavirüse yakalandı
12 Nisan 2021 08:20		 12 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
12 Nisan 2021 00:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:09 - AK Partili Zengin'e hakaret eden sanık savunma yaptı19:07 - DSÖ: Salgının sona ermesi için çok uzun bir yol var18:59 - Maske kuralını yanlış anlamış! Polis bile hayrete düştü18:53 - FETÖ'nün 'avukatlar yapılanması'na operasyonda 9 şüpheli yakalandı18:50 - PKK'dan kaçan 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu18:40 - Özel eğitim öğrencisi duru evden sınıfa canlı bağlanıyor
18:35 - Bilim Kurulu toplandı: Bakan Koca açıklama yapacak18:31 - Cihangir sapığı tutuklandı18:22 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:14 - Türk hekimin geliştirdiği üç cerrahi tedavi yöntemi literatüre girdi18:12 - Validen 'sofralarımıza koronavirüsü davet etmeyelim' uyarısı18:07 - TBB, ticari nitelikli kredi hizmetinde aylık bildirimden günlüğe geçti
18:03 - MEB'in çalışmalarıyla BİLSEM bu yıl 1103 patent başvurusu yaptı17:59 - Süt tankeri hafif ticari araca çarptı: 3 ölü, 4 yaralı17:56 - Çeyrek altın 736 TL'ye geriledi17:48 - Kaymakamdan korkutan 'vaka' açıklaması: Ne yazık ki durduramıyoruz17:39 - Uzaklaştırma kararı bitti, eşi ile baldızını tabancayla vurdu
17:30 - DEVA Partisinin iki kurucu ismi partiden istifa etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kovid hastalarına sıcak duş uyarısı!
Bilim Kurulu toplandı: Bakan Koca açıklama yapacak
Kabine toplantısı öncesi 'tam kapanma' iddiası
Vakalarda patlama olunca Bayram'da da kısıtlama bekleniyor
İçişleri'nden Ramazan Genelgesi... Toplu iftar ve sahur yasak
Cihaz markası özel şart olunca 66 KPSS puanlı aday kazandı!
'Tam kapanma' olmadan radikal yeni tedbirler tartışılıyor
Rütbe sökmeye yeni formül
Emniyet müdürünün hesabını 'Truva atı' virüsüyle boşalttılar
EGM'den '#12 Nisan' etiketi açıklaması: Müsaade edilmeyecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gördüğüm ilk uçan insan. 1
revaklı avlu 1
Kült Film 4
Sayısal zeka 2
sevil atasoy 3
sadece yaşı büyük olduğu için saygı bekleyen insan 4
zağlı 2
yakın akrabalarla uzaktan konuşmak 1
2000tllik telefon 129 tl 1
kırnap 1
SON İLANLAR
Konya Karapınar Belediyesi 7 zabıta memuru alacak
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi sözleşmeli 21 sağlık personeli alacak
Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 1 personel alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam