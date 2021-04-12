DEVA Partisinin iki kurucu ismi partiden istifa etti
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucularından Prof. Dr. Arzu Kılıçlar ve Nevim Bilici partiden istifa etti.
|12 Nisan 2021 17:30
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