Kaymakamdan korkutan 'vaka' açıklaması: Ne yazık ki durduramıyoruz

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Köylere Hizmet Götürme Birliği seçiminde korona virüs ile ilgili son durumu paylaşarak, rakamları verdi. Kaymakam Çorumluoğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Bu ay itibarıyla kötüye gidiyoruz arkadaşlar. Ereğli'yi söyleyecek olursak da 80 ila 100 arasında günlük vaka geliyor. Dün 84 geldi, cumartesi günü 103 tane vaka geldi. Bu ne demek, eski günlere geri döndük. Bu ilçede en çok gördüğümüz gün 370 vaka gördük. Gidişat da ona doğru, ne yazık ki durduramıyoruz. Daha ne yapmamız gerektiği konusunda da açıkçası benim bildiğim bir şey de kalmadı. Çünkü ilk başlarda biz vatandaşı bilgilendirmek için çok uğraştık. Ama şu anda bütün vatandaş bunu öğrendi. Maskenin takılması gerektiğini, toplu bir araya gelinmemesi gerektiğini, dikkat edilmesi gerektiğini herkes öğrendi. Ama üzülerek görüyoruz ki, eskiden 370 vakanın geldiği günlerde günlük 3 yada 4 vefat haberi geliyordu. Şu ana kadar Zonguldak genelinde 800'ü geçti vefat sayısı. Ereğli'de de 200'ü geçti vefat sayısı. Baktığınız zaman bu vefat edenler sizin komşunuz, sizin tanıdığınız insanlar."

"Bu işin bu noktaya geleceğini 4 ay önceden söyledim"

Hastanelerdeki doluluk oranının arttığını ifade eden Kaymakam Çorumluoğlu, "Ereğli ilçesinde ben bu işi en iyi yapmak için elimden gelen bütün gayreti gösteriyorum. Basına da düştük, zaman zaman Bakanlığımızdan da tenkit geldi, niye açıklama yapıyorsun diye. Ama ben bu işin bu noktaya geleceğini 3 ay, 4 ay önceden söyledim. Şu ana kadar benim söyleyip de çıkmadığı bir husus kaldı, o da ilçe bazlı karantina. Ben bunu daha önce söyledim ama şu ana kadar Bakanlık herhangi bir karar almadı. Herkesteki vaka sayılarına bakacaklar Ereğli 104 vaka çıktı siz kapalısınız diyecekler. Komşu ilçe Alaplı, diyecekler, 'Ereğli'ye gitmeyin Ereğli kötü.' Bir tek bu aşama kaldı. İnşallah bu aşamaya düşülmez. Hastanelerde doluluk oranı yavaş yavaş arttı. Sıkıntılı olduğumuz dönemde 34 yoğun bakımımızın 34'ü de doldu. 34 yoğun bakım doluyken, bana gelip de derseniz; Kaymakam bey senin ağabeyine Covid bulaşmış. 35'inci solunum cihazı yok. 35'inci kişi olursanız Muhtarlar Derneği Başkanı gelip de bana derse ki; 'Kaymakam bey bizim çok sevdiğimiz arkadaşımız Covid olmuş yoğun bakıma yatıralım.' Ona cihaz yok. Biz bu günleri gördük, öyle televizyonda oturup da, Bozhane'de oturup da şunu şöyle yapsaydık diye kimse bana akıl vermesin. 34 yoğun bakımın tamamı dolu olup da ya öteki adamın ölmesini ya da iyileşmesini bekleyen idare benim idarem. Ve bunun vicdanen sorumluluğu da bende, hiç kimsede değil. Biz bu ilçede 14 solunum cihazı aldırttık, hayırseverlere aldırttık. Yanımızda duran arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bazıları olayı çok fazla umursamadı. Kaymakamlık buradan nasıl çakar diye gölgede bekledi. Ama hayatta şunu unutmayın; 'Gölgede duranın gölgesi olmaz' Adam olan güneşe çıkar, adam olanın da güneşi olur. Hayatta her zaman gölgede durmayın, güneşe çıkın gölgeniz olsun. İnsanlar sizin gölgenizden istifade etsinler. Dolayısıyla vicdanlı ve ülkesini seven biri olarak mücadelem burada ve görev yaptığımız her yerde devam edecek. Sayın Bakanımız o günkü açıklama ile bizim yaptığımız açıklamayı söylemiş oldular" diye konuştu.

"Altı kadın mantı açmış, dördü pozitif"

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, mantı açan 6 kadından 4'ünün pozitif olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

"Bin 400 nüfuslu Subaşı köyümüz var. Subaşı köyünde bile bir muhtar hangi kahvelerin açık olduğunu tespit edecek düzeydedir. Ben 30 senedir bu mesleği yapıyorum. Muhtarın her şeyden haberi olur. Vakalar artış gösteriyor köyü karantinaya alıyoruz. Geçen bir köyümüzün bir mahallesini karantinaya aldık. Kaymakamlığımıza 30 bin TL maliyeti var bu karantinanın. Jandarma ve sağlıkçılar orada, bu emek ne olacak? Sağlık ve Emniyet teşkilatımız bu işten yoruldu. Vakaların bu kadar arttığı bir yerde bir cemaat yurdunda sergi için hazırlık yapıldığını bana bir anlatın. Arkadaşlar bugün o yurdu mühürleyeceğiz. 6 tane kadın mantı açmışlar 4 tanesi pozitif. Her iş bitti de biz sergi mi yapacağız arkadaşlar. Bana birisi anlatsın, bu yüzden kadınlar mantı açtı, sonra erkekler geldi mantıları satın almak için. Bizim uykularımız kaçıyor. Her akşam Sezer bey vaka sayısını atıyor, Doktor Vildan hanım vefat sayısını atıyor benim uykularım kaçıyor. Sonra gözlerimi kapatıp düşünüyorum ben neyi yanlış yaptım da, neyi eksik yaptım da bu vakalar arttı? Bunu siz önleyemezsiniz. Bugün sergi yaparlar, yarın bir araya gelip otururlar. Defalarca kahve kapattık. Yasaklar bir kısmı kaldırıldı, ilk gün bana sorulan soru: 'Kahvehanelerde okey oynayabilecek miyiz?' Memleketin enflasyon, üretim, bütün sorunu bitti. Bir kaymakama okey oynayabilecek miyiz diye 5 kişi sorar mı arkadaşlar? Bugün geldiğimiz vaka sayısı 50 bin vaka sayısını geçti. Bugün bu rakamlar daha da yükselecek. Ondan sonra 340-350 vaka olduğunda bizim sağlık ekibimiz nasıl yetişecek? 10 tane ekibimiz var, bu zamanlarda 12 ekibimiz oluyor. 370 vaka üzerinden hesap yaparsak bir ekibimize 10 tane vaka düşüyor."