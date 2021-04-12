Süt tankeri hafif ticari araca çarptı: 3 ölü, 4 yaralı
|12 Nisan 2021 17:59
|+Aa- Yazdır
Kaza, Bölcek- Ayaskent yolu Bölcek Kavşağı'nda meydana geldi.
Bergama'nın kırsal Ayaskent Mahallesi'nden Soma'ya giden Murat Tokmak'ın kullandığı süt tankeri, kavşağa kontrolsüz şekilde girdiği öne sürülen Uğur Baylan yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, yaklaşık 2 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.
Süt tankeri ise karşı şeride geçerek yol kenarındaki tarlaya devrildi.
3 kişi hayatını kaybetti
Kazada hafif ticari araçtaki Nurkadın Gümüşsu, Yıldıray Demirdöven ve Safiye Derge yaşamını yitirdi, Uğur Baylan ile yanındaki Yılmaz Kızılboğa, Sema Derge ve Abuzer Yakala ise yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan Uğur Baylan, Soma Devlet Hastanesi'ne, diğer 3 yaralı ise Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kazanın ardından süt tankerinin şoförü Murat Tokmak'ı gözaltına aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Uzaklaştırma kararı bitti, eşi ile baldızını tabancayla vurdu
12 Nisan 2021 17:39
|Sağlık memuru 3 gündür kayıp
12 Nisan 2021 17:17
|Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı, sırtındaki bıçakla hastaneye kaldırıldı
12 Nisan 2021 17:03
|Cinayet sanığı öğretmen: Ayağına ateş ettim, kafasına gelmiş
12 Nisan 2021 16:02
|Araçlarını satmak isteyen kişileri dolandırdıkları iddia edilen 18 şüpheli yakalandı
12 Nisan 2021 13:05
|Mardin'de bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu
12 Nisan 2021 10:58
|Mutant koronavirüs antikor dinlemiyor
12 Nisan 2021 10:27
|AK Parti'de tam demokrasi hareketi
12 Nisan 2021 09:08
|Arkadaşının şakasından polis kurtardı
12 Nisan 2021 08:54
|Bodrum Rallisi'ndeki kavgada kan aktı: Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ gözaltında
12 Nisan 2021 07:53