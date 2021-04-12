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TBB, ticari nitelikli kredi hizmetinde aylık bildirimden günlüğe geçti

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), gerçek kişi ticari işletmeleri ile tüzel kişi müşterilerin ticari kredi bilgilerini içeren ticari nitelikli kredi hizmetinde bugünden itibaren aylık bildirimden günlüğe geçildiğini bildirdi.
 12 Nisan 2021 18:07
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TBB, ticari nitelikli kredi hizmetinde aylık bildirimden günlüğe geçti

TBB, Risk Merkezi'nin ticari nitelikli kredi bilgilerinin toplanması ve paylaşılmasında günlük uygulamaya geçilmesine ilişkin bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, TBB Risk Merkezi'nin, kredi kuruluşları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca uygun görülen finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini topladığı ifade edildi.

Risk Merkezi'nin aynı zamanda, risk bilgilerini üyeleriyle ve gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle ya da onay vermeleri koşuluyla özel hukuk tüzel kişileri ve üçüncü gerçek kişilerle paylaştığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Risk Merkezi tarafından, kredi limit-kredi risk-tasfiye olunacak alacak bilgileri, bireysel nitelikli kredi bilgileri, ticari kredi bilgileri, çek ve senet bilgileri, yabancı para kredi ve gelir bilgileri, türev işlem bilgileri, kredi sigortası (alacak sigortası) bilgileri, derecelendirme not bilgileri başlıklarında bilgi toplanmakta ve paylaşılmaktadır. Bunlardan çek, senet bilgileri ile bireysel nitelikli kredi ve kredi kartı uygulamaları bir süredir günlük bazda sunulmaktadır. Gerçek kişi ticari işletmeleri ile tüzel kişi müşterilerin ticari kredi bilgilerini içeren ticari nitelikli kredi hizmetinde de bugünden itibaren aylık bildirimden günlüğe geçilecektir. Bu sayede, müşterilerin üyelere olan borç ve ödeme bilgileri günlük olarak izlenebilecek ve değerlendirilebilecektir."
Anadolu Ajansı
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