Özel eğitim öğrencisi duru evden sınıfa canlı bağlanıyor
|12 Nisan 2021 18:40
|+Aa- Yazdır
Geçirdiği trafik kazasında omuriliği zedelendi. Henüz 2 buçuk yaşındayken yatağa mahkum oldu.
Uzaktan eğitim alıp yeni arkadaşlar edinse de yüz yüze eğitime geçilmesi ile birlikte mutluluğu yarım kaldı.
Arkadaşlarını yeniden gördü
Giresun'da yaşayan 9 yaşındaki Duru Karakurt'un derslere akıllı tahta üzerinden canlı bağlantıyla devam etmesi sağlandı.
Duru, Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulu'ndaki canlı sınıf uygulamasıyla hem arkadaşlarını yeniden gördü hem de derslerini dinledi.
Bakan Selçuk, Duru'nun mutluluğunu paylaştı
Minik Duru'nun bu öyküsü, TRT ekranlarında geniş yer buldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medyadan Duru'nun mutluluğunu paylaştı.
Meslektaşlarına teşekkür etti, canlı sınıf uygulamasının yurt çapında yaygınlaşacağının müjdesini verdi.
Duru Karakurt'un uzaktan eğitim almasında büyük katkısı olan öğretmeni Saray Yüksel de mutluluğunu dile getirdi.
Yüksel, "Bundan gurur duyuyoruz umarım devamı gelir. Duru gibi bütün çocuklarımızı sınıf ortamına kazandırmış oluruz, bunun mutluluğunu yaşıyoruz."
Duru şimdi uzaktan görebildiği arkadaşlarını yakından da görmek istiyor. Arkadaşları da Duru'yu evde ziyaret etmek için salgının bitmesini bekliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MEB'in çalışmalarıyla BİLSEM bu yıl 1103 patent başvurusu yaptı
12 Nisan 2021 18:03
|MEB Tasarım Beceri Atölyesi Rehberini yayımladı
12 Nisan 2021 14:40
|Bakan Ziya Selçuk'tan 'canlı sınıf' açıklaması
11 Nisan 2021 14:49
|Malatya'ya elektronik sınav merkezi açılacak
10 Nisan 2021 11:21
|MEB'den mesleki eğitim merkezlerini güçlendirecek yeni düzenleme
10 Nisan 2021 09:54
|'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ne 287 milyon liralık destek'
09 Nisan 2021 11:19
|LGS'ye katılacaklar için nisan ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı
09 Nisan 2021 10:04
|MEB'den 29 ile 34 bin 445 tablet bilgisayar
08 Nisan 2021 14:51
|Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında öğrenciler sanatla buluşuyor
08 Nisan 2021 12:17
|'Mesleki eğitim kurumları, Türk eğitim sisteminin can damarıdır'
05 Nisan 2021 12:27