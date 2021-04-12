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FETÖ'nün 'avukatlar yapılanması'na operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar ve Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "avukatlar yapılanması"na yönelik düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
 12 Nisan 2021 18:53
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FETÖ'nün 'avukatlar yapılanması'na operasyonda 9 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 2011 ile 2014 yıllarında FETÖ'nün "avukatlar yapılanması"nda görev yürüten mahrem imamların telefon hatlarının HTS analizlerinde tespit edilen Afyonkarahisar ve Denizli'deki 5 avukat, 2 avukat eşi ile ev hanımı 2 mahrem imamın yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, F.K, M.K, S.A, H.Ç, N.M, N.U, F.D, P.I Afyonkarahisar'da, F.B. ise Denizli'de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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