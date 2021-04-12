FETÖ'nün 'avukatlar yapılanması'na operasyonda 9 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar ve Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "avukatlar yapılanması"na yönelik düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
|12 Nisan 2021 18:53
|+Aa- Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 2011 ile 2014 yıllarında FETÖ'nün "avukatlar yapılanması"nda görev yürüten mahrem imamların telefon hatlarının HTS analizlerinde tespit edilen Afyonkarahisar ve Denizli'deki 5 avukat, 2 avukat eşi ile ev hanımı 2 mahrem imamın yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, F.K, M.K, S.A, H.Ç, N.M, N.U, F.D, P.I Afyonkarahisar'da, F.B. ise Denizli'de gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|PKK'dan kaçan 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu
12 Nisan 2021 18:50
|FETÖ'nün hücre evine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı
12 Nisan 2021 16:55
|DEAŞ'ın bombacısı yakalandı
12 Nisan 2021 15:42
|Özel Kuvvetler'in paraşütle sızma atlayışı kamerada
12 Nisan 2021 15:02
|İzmir'de de HDP önünde 2 anne 'evlat nöbeti'ne başladı
12 Nisan 2021 14:02
|Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı
12 Nisan 2021 11:55
|Yeniden yapılanan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı
12 Nisan 2021 11:32
|PKK'nın kadın yapılanması operasyonunda 25 şüpheliden 11'i tutuklandı
12 Nisan 2021 11:15
|İfadeye çağrılan 4 emekli amiral Ankara Emniyet Müdürlüğüne geldi
12 Nisan 2021 10:46
|FETÖ'nun adliye sorumlusuna verilen cezanın gerekçesi açıklandı
12 Nisan 2021 10:06