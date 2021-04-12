Vaka sayısı tekrar 55 bin sınırına yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 068 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti.
|12 Nisan 2021 23:21
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Sağlık Bakanlığı 12 Nisan 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 068 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 2.671 olarak açıklandı.
Test sayısı 41 milyon 892 bin 922'ye ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 903 bin 573, vefat sayısı 34 bin 182, ağır hasta sayısı 2 bin 891 oldu.
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