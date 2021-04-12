AK Partili Zengin'e hakaret eden sanık savunma yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik "hakaret" suçlarından 2 yıl 2 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanmasına başlanan tutuksuz sanık avukat Mert Yaşar, sözlerinin hakaret içermediğini savundu.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya sanık Mert Yaşar, avukatlarıyla birlikte katıldı. Müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı avukatı Hacer Korkmaz temsil ederken, diğer müşteki AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin ile avukatı ise duruşmaya, mazeret bildirdikleri için gelmedi.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Mert Yaşar, Anayasa'nın 26. maddesinde hüküm bulan ifade özgürlüğü hakkını kullandığını ve cinsiyet ayrımcılığına yönelik hükümet politikalarını eleştirdiğini öne sürerek, "Neticede tutuklandım. Kariyerime zarar verildi. Geçmişte akademisyen olarak çocuk, kadın ve engelli hakları üzerine çalışmalarım mevcuttur. Ben hiçbir aşamada cinsiyetçi ve ahlaka aykırı söz kullanmadım." dedi.

- "Paylaşımım dil bilgisi açısından sorunludur"

Kadınları aşağılayan söylemlere tepki olarak şahsi kullanımındaki Twitter hesabından paylaşım yaptığını ve paylaşımında Cumhurbaşkanı'na hakarette bulunmadığını da savunan Yaşar, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı hedef alınmamaktadır. Paylaşımım dil bilgisi açısından sorunludur. Bu sebeple başka bir yere çekilmiştir. 'İlk gece hakkı' hususu, ortaçağda derebeyine, kadınlarla ilk geceyi geçirme hakkı verilmesiyle ilgilidir. Edebiyatta ve sanatta bu husus eleştirilmiştir. Varlığı da şüphelidir. Bu durumla ilgili örnek vererek belirttiğim politikaları eleştirdim. Bahsettiğim 'ilk gece hakkı' ile müşteki Özlem Zengin arasında irtibat kurmadım. İfadelerimde geçen 'gagasını kapatması' ifadesi müştekinin söylemlerine son vermesini ifade eder. Çenesini kapatması, ağzını kapatması anlamındadır. Ben hakaret kastıyla hareket etmedim. Paylaşımımın ilk kısmı ile ikinci kısmı arasında virgül bulunmaktadır. İki kısım da birbiriyle bağlantılı değildir."

Yaşar, başsavcılıkça yazılan iddianamede hukuki değerlendirmede bulunulmadığı ve eylemlerinin ne suretle suç teşkil ettiğinin gösterilmediğini iddia etti.

İddianamede, twitten nasıl bir yorum çıkarıldığını anlatılmadığını ve hangi müştekiye karşı hangi eylemde bulunduğunun netleştirilmediğini de öne süren Yaşar, "Ben 23 Şubat 2021 tarihinden itibaren gelişen olayların mağduru oldum. İfade ve eleştiri hakkımı kullandım. Üzerime atılı eylemlerin anayasal hakkımın kullanılması olarak değerlendirilmesini, maddi ve manevi unsurları olmayan suçtan beraatime karar verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık Yaşar, hakimin sorusu karşısında, hakkında bir cezaya hükmolunması durumunda, hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasını kabul ettiğini de sözlerine ekledi.

Sanığın avukatı Tuğçe Duygu Köksal da, Özlem Zengin'in 30 Nisan 2021'de nöbetçi Ankara Asliye Ceza Mahkemesinde yapılacak talimat duruşmasına SEGBİS yoluyla katılmak için karar alınmasını talep etti.

Avukat Köksal, "Paylaşımdaki sözlerin muhatabı Özlem Zengin'dir. Müvekkilim analoji kullanmıştır. Bu sözleri rahatsız edici, ağır ve provakatif olsa da, ağır eleştiri içerse bile bir suç oluşturmaz. Müvekkilimin savunmasında geçen 'ilk gece hakkı', Mel Gibson'un yönettiği Cesur Yürek filminde konu edilmiştir. Filmin 6. dakikasının 27. saniyesini delil olarak sunuyoruz. Burada 'ilk gece hakkı' anlatılmıştır. Beraat talep ediyoruz." dedi.

Beyanı sorulan müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hacer Korkmaz ise, davaya katılma talebinde bulunarak, "Şikayetçiyiz. Müvekkilime yönelik aleniyet içeren menfur ifadeler mevcuttur. Müvekkilimin onur, şeref ve saygınlığına müdahalede bulunulmuştur. Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru üzerine verdiği 2014/1577 sayılı kararında, kabul edilebilir sınırları aşan, kaba, sert, aşağılayıcı sözlere, siyasi kimliği olsa bile bireylerin katlanma yükümlülüğü olmadığı vurgulanmıştır. Müvekkilimiz kabinenin başında bulunmaktadır. Bu suretle bu ifadelerle doğrudan Cumhurbaşkanı da hedef alınmıştır." diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki Recep Tayyip Erdoğan'ın suçtan zarar görmesi ihtimaline binaen davaya müdahilliğine karar verdi. Müşteki Özlem Zengin'in 30 Nisan'daki talimat duruşmasına SEGBİS ile katılma talep eden sanık avukatının bu talebini, esasa etki etmeyeceği gerekçesiyle reddeden mahkeme, duruşmayı 26 Mayıs'a erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Özlem Zengin'e yönelik paylaşımı nedeniyle gözaltına alınıp 23 Şubat 2021'de tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen avukat Mert Yaşar hakkında yürüttüğü soruşturma sonunda iddianame hazırladı.

İddianamede sanığın, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar, "kamu görevlisine hakaretten" de 1 yıldan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 2 yıl 2 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianameyi kabul eden ve tensip tutanağı hazırlayan İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Mert Yaşar'ın tahliyesine hükmetmişti.