CHP Antalya İl Başkanı görevden alındı
CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar'ın görevden alındığı öğrenildi.
|12 Nisan 2021 19:18
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Nusret Bayar'ın bugün toplanan CHP MYK kararıyla görevden alındığı ancak il yönetiminin görevine devam ettiği belirtildi. Mevcut yönetimin kendi aralarından bir başkan seçeceği öğrenildi. Bayar, geçen yıl şubat ayındaki seçimlerde Ahmet Kumbul ile yarışarak il başkanlığına seçilmişti.
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