Yediemin otoparkındaki araçlar çürüyor
|12 Nisan 2021 19:24
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Fatih Mahallesi'nde 2007 yılından bu yana 12 dönüm alanda hizmet veren yediemin otoparkında, trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, tescilsiz ve belgeleri eksik olan araçlar bekletiliyor. Eksikleri giderilen araçlar sahiplerince geri alınırken, alınmayan yüzlerce araç ise çürümeye terk ediliyor. Yediemin otoparkında koruma altına alınan motosiklet, otomobil, kamyon, minibüslerin yanı sıra yaklaşık 1500 araç bulunuyor. Trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda bağlanan ve sahiplerinin geri gelmemesiyle kaderine terk edilince, otoparkta araç mezarlığına dönüştü.
12 dönüm alanda 14 yıldır yediemin otoparkı olarak hizmet verdiklerini anlatan Mustafa Çetin, "Otoparkımızda 14 yıldır bekleyen araçlarımız var. Şu an otoparkımızda yaklaşık bini motosiklet olmak üzere milyonlarca lira değerde 1500 araç bulunmaktadır. Ama bu araçların hepsi burada hurdaya atılmış gibi bekliyor. Biz buradaki araçların çürümesi yerine ekonomiye kazandırılması adına yetkililerden yasal düzenlene yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.
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