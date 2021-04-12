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Dilenci kadının üzerine kayıtlı evi ve otomobili çıktı

Mersin'de zabıta uygulamasında yakalanan bir kadın dilencinin üzerine kayıtlı bir evi ve otomobili olduğu ortaya çıktı.
 12 Nisan 2021 19:25
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Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve vatandaşların şikayet ve talebi üzerine insanların dini ve vicdani duygularını kullanarak cami avlularında, park-meydanlarda, cadde ve sokaklarda dilenip haksız kazanç elde eden veya izin almaksızın kaldırımları işgal ederek satış yapan kişilere yönelik denetim ve uygulama yaptı. Ekipler, dilendikleri tespit edilen iki, izinsiz satış yaparak kaldırım işgaline yol açan bir kadını, yakalayarak Akdeniz Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü.

ZABITA VARLIĞINI ARAŞTIRDI

Yapılan kimlik tespitinde, dilenenlerden birinin Turgut Reis Mahallesi Müftü Cami civarında vatandaşlardan para toplayan N.Ç. isimli kadın olduğu ortaya çıktı. Zabıta ekiplerinin, yaptığı araştırma sonucunda N.Ç.'nin tapuda üzerinde kayıtlı bir evi ile bir otomobili olduğu ortaya çıkarıldı. Akdeniz Zabıta Müdürlüğü ekiplerince tutanaklar tutularak, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33'üncü ve 38'inci maddeleri gereği idari işlem yapılan 3 kişiye; 204'er lira ceza kesildi.

'İTİBAR ETMEYİN'

Akdeniz Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, vatandaşlara yaptığı çağrıda, insanların dini ve vicdani duygularını kullanarak para toplamaya çalışan, haksız kazanç elde eden kişilere itibar edilmemesini istedi. Dilenen bu kişilerin, zabıta ekiplerini fark eder etmez, vatandaşlardan haksızca topladıkları paraları, kendilerini gözetleyen kişiye teslim ettiklerini ve bu kişinin de kaçarak izini kaybettirdiğini belirten Sivaslıoğlu, dilendikleri tespit edilen kişilere yönelik denetimlerin kesintisiz süreceğini ifade etti.
DHA
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