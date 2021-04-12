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Türk bayrağını yere serip üzerine bastı, gözaltına alındı

Bursa'da, yabancı uyruklu H.S. (25), bir iş yerinin camından aldığı Türk bayrağını yere serip üzerine bastı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çevredeki vatandaşların şikayeti üzerine H.S., gözaltına alındı.
 12 Nisan 2021 19:28
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Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi, Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi, Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu H.S., bir iş yerinin camından aldığı Türk bayrağını yere sererek üzerine bastı. Bunu gören vatandaşlar tepki gösterdi. Tepki üzerine H.S., bayrağı yerden kaldırdı. Olaya çevredeki esnaf da müdahale etti. Olay yerindeki vatandaşlardan U.T., H.S.'nin elindeki bayrağı aldı. U.T., tartışma sırasında H.S.'ye yumruk attı. H.S., tepkiler üzerine olay yerinden kaçtı.

'PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR'

Yaşanan olayın ardından karakola giden U.T., H.S. hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin kimliğini tespit eden Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, evine gitti. Evinde gözaltına alınan H.S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ailesinin, polise çocuklarının psikolojik sorunlarının bulunduğunu söylediği öğrenildi. H.S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

H.S.'nin bayrağa bastığı anlar ise, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde H.S.'nin bayrağı yere serdikten sonra üzerine basıp beklediği, vatandaşın tepki göstermesi üzerine olay yerinden kaçtığı görüldü.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİLMİŞ

Bursa Valiliği'nce iş yerinin camından aldığı Türk bayrağını yere serip, üzerine basan ve çevredekilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan yabancı uyruklu H.S. (25) ile ilgili açıklama yapıldı. H.S.'nin akli dengesinin yerinde olmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "İlimizde milli ve kutsal değerlerimize alenen hakaret eden bir şahıs emniyet birimlerimizce tespit edilmiş ve hemen gözaltına alınmıştır. Yapılan araştırmalarda ve alınan ilk ifadesinde, şahsın psikolojik rahatsızlığı olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilmiştir" denildi.
DHA
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