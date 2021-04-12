Koronavirüse yakalanan avukat hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde avukat Doğan Uzun (52), koronavirüsten hayatını kaybetti.
|12 Nisan 2021 19:33
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Avukat Doğan Uzun, bir süre önce evinde ateşinin yükselmesi üzerine Saray Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Uzun, durumunun ağırlaşması üzerine Çerkezköy ilçesinde özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede 17 gündür tedavi altında bulunan Doğan Uzun, hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası Uzun'un hayatını kaybetmesi meslektaşları ve yakınları arasında büyük üzüntü yarattı. Uzun, Saray'ın Ayazpaşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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