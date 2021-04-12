Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor
|12 Nisan 2021 19:47
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Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ı etiketleyerek Twitter'da Uygur Türkleri konulu paylaşım yapan Çin Büyükelçiliği'ne karşı Mansur Yavaş'tan bir adım geldi.
Milli Gazete'nin geçtiği habere göre, bugün toplanan Ankara Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis toplantısı 5. Birleşimi'nde belediye meclisine sunulan önergede, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu Ferit Recai Ertuğrul Caddesi'nin isminin değiştirilmesi önerildi.
Çin Dışişleri: Ankara Büyükelçiliğimizin sosyal medya paylaşımı tamamen uygun, makul Sunulan önergede, "Çankaya İlçesi Oran Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 'Ferit Recai Ertuğrul Caddesi' isimli yol güzergahının tamamının veya Türksoy kurum binasının olduğu kısmın Türksoy Caddesi olarak değiştirilmesi" ifadesi yer aldı. Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Uygur Türkleri ile ilgili açıklamaları sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'i etiketleyerek paylaşımda bulunmuştu.
Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.Ankara Büyükşehir'den Çin Büyükelçiliği önünde 'kayıp-kaçak' kazısı
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