Rusya-Türkiye arasındaki uçuşlara kısıtlama getirildi
|12 Nisan 2021 19:57
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Golikova, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkiye ile Rusya arasındaki hava yolu taşımacılığına dair açıklamalarda bulundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çeşitli önlemler alınacağını ifade eden Golikova, "Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırmasına karar verildi." dedi.
İstanbul ile Moskova arasında haftada iki uçuş gerçekleştirilebileceğini kaydeden Golikova, "Ayrıca Türkiye'de bulunan Rus vatandaşlarının Rusya'ya dönüşü ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşasında yer alanların ulaşımı için uçuşlar korunacak." diye konuştu.
Süreci yakından takip etmeyi devam ettireceklerini belirten Golikova, salgınla ilgili gelişmelerin olumlu yönde ilerlemesi halinde uçuşların tekrar normale döneceğini söyledi.
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