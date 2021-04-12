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Fenerbahçe'den iç sahada üst üste 2 galibiyet

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, Kadıköy'de üst üste 2. galibiyetini aldı.
 12 Nisan 2021 21:11
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Fenerbahçe'den iç sahada üst üste 2 galibiyet

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Gaziantep FK'yı Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia'nın golleriyle 3-1 mağlup ederken, iç sahada üst üste 2. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler 32. haftada Denizlispor ile oynanan müsabakayı Mbwana Samatta'nın golüyle 1-0 kazanmış, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.
İhlas Haber Ajansı
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