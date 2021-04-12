6 ilde hastane yatağı doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde
|12 Nisan 2021 21:38
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası ramazan boyunca uygulanması beklenen tedbirler ile ilgili kurulun önerdiği tavsiyeleri ve koronavirüs pandemisinde son durumla ilgili açıklamalarda bulundu
'BAZI İLLERİMİZDE YER YER SORUNLAR OLUYOR'
Vaka sayısının daha yoğun olduğunu, aynı oranda hasta sayımızın daha artmadığını rakamlarda görüyorsunuz. Sağlık altyapımızda ciddi sorunların olmadığını söyleyebilirim. Yatak doluluk oranında %56.3. Servis yatağında bir sorun yok. Erişkin yoğun bakımda doluluk oranı %71.3. Yani %30'a yakın kapasitemizin olduğunu bu da 10 bin hasta anlamına geliyor. Bazı illerimizde yer yer sorunlar yaşadığımız oluyor mu, oluyor. %80'in üzerinde olan iller Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de. Bu illerde, %80'nin üzerinde diğer illerde ise %80'in altında erişkin yoğun bakım doluluk oranı. Önümüzdeki dönemde bir sorun yaşanırsa elettik vakalar ve genel düzenlemeyle korona için ayrılan yoğun bakım sayımızı arttırarak herhangi bir sorun olmayacağını söyleyebilirim.
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