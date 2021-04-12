Fahrettin Koca: Alternatifli kapanma önerimiz var
Koca: "Yarın Kabine Toplantısı'nda kapsayıcı, alternatifli önerileri sunacağız. O çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız alınan kararları açıklar."
|12 Nisan 2021 21:43
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası ramazan boyunca uygulanması beklenen tedbirler ile ilgili kurulun önerdiği tavsiyeleri ve koronavirüs pandemisinde son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca'nın açıklaması şöyle;
"Ramazan ayını özellikle tedbirler noktasında çok önemli bir dönem olarak görmeliyiz."
"Yarın Kabine Toplantısı'nda kapsayıcı, alternatifli önerileri sunacağız. O çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız alınan kararları açıklar."
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