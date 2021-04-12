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İletişim Başkanlığının medya alanında iş birlikleri artıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Libya'nın İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid Ammar Muhammed El-Lafi tarafından imzalanan mutabakat zaptına göre, iki ülke arasında medya alanında ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Ortak Medya Platformu oluşturulacak.
 12 Nisan 2021 21:56
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İletişim Başkanlığının medya alanında iş birlikleri artıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Libya'nın İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid Ammar Muhammed El-Lafi tarafından imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Arasında Medya Alanında Stratejik İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ile iki ülke arasında, medya alanında ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Ortak Medya Platformu oluşturulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe huzurunda iki ülke arasında imzalanan 5 anlaşmadan birini "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Arasında Medya Alanında Stratejik İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" oluşturuyor.

Mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Libya'nın İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid Ammar Muhammed El-Lafi tarafından imzalandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti, medyanın iki ülkenin halkları arasındaki dostluk bağlarını ve karşılıklı anlayışı geliştirmede oynadığı önemli rolün farkında olarak, mevcut dostluk ilişkilerini güçlendirmek ve iki ülke arasında medya alanında ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Ortak Medya Platformu'nun oluşturulması konusunda mutabakata vardı.

Ortak Medya Platformu ile iki ülke ilişki ve iş birliğinin medya ve iletişim alanında güçlendirilerek stratejik bir medya ortaklığının kurulması amaçlanıyor.

Platform ile iki ülke arasında sağlıklı bir medya ilişkileri ağı altyapısının oluşturulması için şu yöntemler gerçekleştirilecek:

"Medya alanında bilgi, birikim, tecrübe ve kaynakların paylaşılması, iki ülkenin medya alanında faaliyet gösteren resmi kurumları ile ortak çalışmalar yürütülmesi, uluslararası arenada karşılaşılan dezenformasyon ile ortak mücadele edilmesi ve dünya kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, televizyon ve sinema alanlarında ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi, farklı medya ve sektör temsilcileri ile ortaklıkların kurulması, mesleki eğitim ve değişim programlarının düzenlenmesi, iki ülkenin kanaat önderleri arasında iletişim köprüsü kurulması."

Mutabakat zaptının yürürlüğe girmesinin ardından 3 ay içerisinde taraflarca medya platformunun hayata geçirilmesine ilişkin hedef odaklı ayrıntılı planın hazırlanmasına yönelik ortak çalışma komisyonu tayin edilecek.

Komisyon, diplomatik kanallarla üzerinde karara varılacak tarihlerde iki ülkede dönüşümlü olarak düzenli toplantılar yapacak.
Anadolu Ajansı
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