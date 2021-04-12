Bakan Koca'dan öğretmenlerin aşılanmasına ilişkin açıklama
|12 Nisan 2021 21:59
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası ramazan boyunca uygulanması beklenen tedbirler ile ilgili kurulun önerdiği tavsiyeleri ve koronavirüs pandemisinde son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca'nın açıklaması şöyle;
UZAKTAN EĞİTİME GEÇME TAVSİYESİ ALINDI MI?
ÖĞRENMENLERİN AŞILANMASI
Köy okulları, ve ilkokullar açık olduğu için öğretmenlerin aşılanmasına oradan başladık. 2-3 hafta içerisinde ilkokul öğretmenlerimizin aşılanmasını istiyoruz. 8. ve 12. sınıfların sınav günleri belli olduğu için fırsat eşitliğini sağlamak açısından eğitimin devam etmesi konusunda genel bir değişmez yaklaşım söz konusu. O sınıflarla ilgili öğretmenlerimizin tanımlayıp, ilkokullar dışında aşılamasını yapmak istiyoruz. 8. ve 12. sınıfların öğretmenlerini de tanımlayıp aşılamalarını erken dönemde yapmak istiyoruz.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'söz sırası' tartışması
12 Nisan 2021 23:31
|Vaka sayısı tekrar 55 bin sınırına yükseldi
12 Nisan 2021 23:21
|Türkiye, Gürcistan'a araç ve teçhizat hibe etti
12 Nisan 2021 22:56
|Kanada, askıya aldığı Türkiye'ye askeri ihracat izinlerini iptal etti
12 Nisan 2021 22:21
|İletişim Başkanlığının medya alanında iş birlikleri artıyor
12 Nisan 2021 21:56
|Fahrettin Koca: Alternatifli kapanma önerimiz var
12 Nisan 2021 21:43
|6 ilde hastane yatağı doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde
12 Nisan 2021 21:38
|Belediyenin yayımladığı dergide Türk büyüklerine hakaret edildiği iddiası
12 Nisan 2021 20:46
|Türkiye'den Libya'ya 150 bin doz Kovid-19 aşısı desteği
12 Nisan 2021 20:04
|Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor
12 Nisan 2021 19:47