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Kanada, askıya aldığı Türkiye'ye askeri ihracat izinlerini iptal etti

Kanada Dışişleri Bakanlığı, gerekçe olarak Kanada teknolojisinin Dağlık Karabağ'da Türkiye tarafından kullanılmasını gösterdi
 12 Nisan 2021 22:21
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Kanada, askıya aldığı Türkiye'ye askeri ihracat izinlerini iptal etti

Kanada yönetimi, Kanada teknolojisinin Dağlık Karabağ'da kullanılmasını gerekçe göstererek, geçen yıl askıya aldığı "Türkiye'ye yönelik askeri ihracat izinlerini" iptal ettiğini duyurdu.

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau, ülkesinin Türkiye'ye yönelik askeri ihracat izinleriyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Garneau, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ savaşında Kanada teknolojisinin kullanıldığı iddialarına yönelik soruşturma açıldığını ve bu soruşturma sonuçlanana kadar Türkiye'ye askeri mal ve teknoloji ihracat izinlerinin geçen yıl sonbaharda askıya alındığını hatırlattı.

Bakan Garneau, "Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığı ile istişare içinde, Türkiye'ye gönderilen tüm askeri mallar ve teknolojiler için askıya alınmış ve geçerli tüm ihracat izinlerini kapsamlı bir şekilde gözden geçirdi. Türkiye'ye ihraç edilen Kanada teknolojisinin Dağlık Karabağ'da kullanıldığına dair güvenilir kanıtlara ulaşan bu incelemenin ardından, 2020 sonbaharında askıya alınan izinlerin bugün iptalini duyuruyorum.'' ifadelerini kullandı.

Alınan kararı, "Bu kullanım Kanada dış politikası veya Türkiye tarafından verilen son kullanım garantileriyle tutarlı değildi." diye savunan Garneau, açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:

"Bu sabah, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kanada'nın endişelerini dile getirmek, Kanadalı ve Türk yetkililer arasında karşılıklı güven oluşturmak ve son kullanım güvenceleriyle tutarlılığı sağlamak için ihracat izinleri konusunda daha fazla iş birliği sağlamak için bir diyalog mekanizması başlatmak üzere bir görüşme yaptım. Türkiye önemli bir NATO müttefikidir ve NATO iş birliği programlarıyla ilgili başvurular tek tek değerlendirilecektir."

Kanada Hükümeti, geçen yıl ekim ayında Türk silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusuna yönelik harekatlarda kullanılmasını gerekçe göstererek, Türkiye'ye SİHA ekipmanı olarak satılan elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemlerinin satışını askıya almıştı.
Anadolu Ajansı
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