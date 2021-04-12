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Almanya Başbakanı Merkel'den Türkçe Ramazan mesajı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ramazan ayı münasebetiyle ülkede yaşayan Müslümanlara yönelik bir mesaj yayımladı. Mesajında korona virüs salgını kapsamında uygulanan yaptırımların ibadetleri de etkilediğine değinen Merkel, Müslümanların biraz daha sabırlı olmalarını istedi.
 12 Nisan 2021 23:07
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Almanya Başbakanı Merkel'den Türkçe Ramazan mesajı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakanlığın resmi sayfasında Ramazan ayı münasebetiyle ülkede yaşayan Müslümanlara yönelik Türkçe bir mesaj yayımladı. Merkel mesajında, "Sevgili Müslümanlar, sizleri Ramazan ayı oruç dönemi başlangıcı münasebetiyle içtenlikle selamlıyorum. Mübarek Ramazan ayında sizler ve ailelerinizin huzurlu ve bereketli bir zaman geçirmenizi diliyorum" dedi.

"Artık bir yılı aşkın bir süredir yaşadığımız ve içinde bulunduğumuz pandemi süreci inananlar ve dini cemaatler için de olmak üzere birçok zorluk ve sınama içeriyor" diyen Merkel, "Kamusal hayatta uygulanması gerekli olan kısıtlamaların acısı özellikle inancın toplu olarak yaşandığı, ortak örf ve adetler ve bayramlarda ifade bulduğu zamanlar bir o kadar daha hissedilir" dedi.

"Sabırlı olmamız gerekiyor"

Başbakan Merkel, "Özellikle de önümüzdeki bu haftalarda ne kadar zor olsa da tekrar sabırlı olmamız gerekiyor. Bu nedenle gerekli olan mesafe kurallarına rağmen inanç hayatınızda birbirinizle olan yakın bağları sürdürmenin iyi imkanlarını ve yollarını bulmanızı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Ramazan, muhtaç olanları düşünme ve merhamet gösterme ayıdır"

"Ramazan ayı oruç dönemi birbirimiz için var olma, muhtaç olanları düşünme ve merhamet gösterme ayıdır" diyen Merkel, "Pandemi koşulları altında zorluklara katlanan birçok kişi ve özellikle de ileri yaştaki insan için diğer insanların gösterdiği ilgi ve destekte dayanak bulmak ve bundan güç almak çok önemlidir" dedi.

Merkel, "Size ve ailelerinize en iyi temennilerimi sunuyor ve elbette sağlık diliyorum. Ramazan ayının içinde bulunduğumuz tüm zor koşullara rağmen iç huzuru bulduğunuz, sükünet dolu ve birbirinize kuvvet verdiğiniz bir zaman olmasını umuyorum" dedi
İhlas Haber Ajansı
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