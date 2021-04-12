İstanbul'da ilk teravihte camiler boş kaldı
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs nedeniyle teravih namazlarının evlerde kılınması kararı üzerine ilk teravihte camiler boş kaldı.
|12 Nisan 2021 23:36
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Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında teravih namazlarının camiler yerine evlerde kılınması kararı almıştı. Bu kararın ardından İstanbul'daki camiler, ilk teravih namazında boş kaldı. Çamlıca Camii'ne gelerek yatsı namazı kılan kişiler, alınan karardan haberdar olduklarını belirtti.
Cami çıkışında konuşan Ali Şimşek, "Yatsı namazını kıldık çok şükür. Cami çok sakindi, teravih namazını kılsaydık çok iyi olacaktı" şeklinde konuştu. Yatsı namazı kılanlar, ardından camiden ayrıldı.
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