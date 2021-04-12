Çocuklara kitap hediye etme alışkanlığında Türkiye 140'ıncı sırada
|12 Nisan 2021 23:37
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Herkese Kitap Vakfı tarafından başlatılan ve her yıl Nisan ayının 3'üncü pazar günü kutlanan "Kitap Hediye Günü" bu yıl 18 Nisan pazar günü salgın nedeniyle evlerde kutlanacak.
Kitap Hediye Günün'de herkesi kitap hediye etmeye çağıran Şenver, "IPSOS araştırma şirketinin 180 ülkede yaptığı bir araştırmada, çocuklarına kitap hediye etme alışkanlığı olan ülkeler sıralamasında Türkiye 140'ıncı sırada sonlarda yer almış. Kitap çok değerli bir hediyedir. Hem alanı hem de vereni mutlu eder" dedi.
Bu yıla özgü olarak çocuklar için "Kitap Hediye Günü" şarkısı hazırladıklarını söyleyen Şenver, "Kitap hediye gününü kutlamak için çocuklar bestelenen bu şarkıyı seslendirerek sosyal medyada arkadaşlarıyla paylaşacaklar ve birbirlerine
kitap hediye edecekler" dedi.
Kitap hediye etme alışkanlığını topluma kazandırmak amacı ile Herkese Kitap Vakfı tarafından başlatılan "Kitap Hediye Günü" uygulamasının altıncı yılında, sosyal medya üzerinden insanların birbirlerine kitap hediye etmesini teşvik edecek "Kitap Hediye Zincirleri" oluşturulacak. Bağışlanan kitaplar Herkese Kitap Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi köy okullarına gönderilecek.
Herkese Kitap Vakfı, bu yıl içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. kuruluş yılı nedeniyle okullara 100,000 adet "Nutuk" kitabı göndermiş ve öğretmenler gününde 32.000 öğretmene birer adet kitap hediye ederek önemli iki proje gerçekleştirdi.
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