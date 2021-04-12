1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmasında Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
 12 Nisan 2021 23:52
+Aa- Yazdır
Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmasında Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada savcılık, serbest bıraktığı 13 şüpheli için sulh ceza hakimliğinden adli kontrol talep etti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AK Partili Zengin'e hakaret eden sanık savunma yaptı
12 Nisan 2021 19:09		 Cihangir sapığı tutuklandı
12 Nisan 2021 18:31
Sedat Peker suç örgütünün 'sosyal medyacısı' yakalandı
12 Nisan 2021 17:13		 Emniyette işlemleri tamamlanan 14 emekli amiral adliyede
12 Nisan 2021 17:09
Emniyet müdürünün hesabını 'Truva atı' virüsüyle boşalttılar
12 Nisan 2021 16:35		 Okul bahçesinde maç yaparken asıldığı kale direğinin altında kaldı
11 Nisan 2021 12:35
Açelya Apartmanı soruşturmasında, 3 kişi serbest
10 Nisan 2021 21:57		 3 ilde reklam panolarındaki ilana soruşturma açıldı
10 Nisan 2021 19:40
Öğrencilerin uzaktan eğitime girmesini engelleyen 6 kablo hırsızından 3'ü tutuklandı
09 Nisan 2021 21:17		 10 emekli amiralin gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı
08 Nisan 2021 21:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:52 - Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi23:51 - Prof. Dr. Aydın: Yaşlılarda aşıya uyma oranı yüzde 75'lerde23:49 - Ramazan ayında kafe ve restoranlar nasıl hizmet verecek?23:37 - Çocuklara kitap hediye etme alışkanlığında Türkiye 140'ıncı sırada23:36 - İstanbul'da ilk teravihte camiler boş kaldı23:31 - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'söz sırası' tartışması
23:21 - Vaka sayısı tekrar 55 bin sınırına yükseldi23:07 - Almanya Başbakanı Merkel'den Türkçe Ramazan mesajı22:56 - Türkiye, Gürcistan'a araç ve teçhizat hibe etti22:47 - Selimiye Camisi'ndeki mukabeleler canlı yayınla takip edilecek22:37 - Milli Uzay Programıyla uzay ve uydu çalışmaları hızlandı22:21 - Kanada, askıya aldığı Türkiye'ye askeri ihracat izinlerini iptal etti
21:59 - Bakan Koca'dan öğretmenlerin aşılanmasına ilişkin açıklama21:56 - İletişim Başkanlığının medya alanında iş birlikleri artıyor21:55 - ABD bütçesi martta 660 milyar dolar açık verdi21:43 - Fahrettin Koca: Alternatifli kapanma önerimiz var21:38 - 6 ilde hastane yatağı doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde
21:16 - Bakan Koca: Türkiye için 3. İstanbul için 4. pik yaşanıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
takse 1
tarazlanmak 1
epifani 1
zem 1
gördüğüm ilk uçan insan. 1
halas olmak 1
Maça Yarım saat kala,Adam eksik diye halı sahaya çağrılmak 2
süt taşı 1
ramazan pidesi 1
fertiği çekmek 1
SON İLANLAR
Konya Karapınar Belediyesi 7 zabıta memuru alacak
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi sözleşmeli 21 sağlık personeli alacak
Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 1 personel alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam