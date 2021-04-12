Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmasında Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
|12 Nisan 2021 23:52
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmasında Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada savcılık, serbest bıraktığı 13 şüpheli için sulh ceza hakimliğinden adli kontrol talep etti.
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