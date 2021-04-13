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13 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları

13 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
 13 Nisan 2021 00:02
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13 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları

1- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, şubat ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, çalışma ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak.

(Ankara)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı koşulacak, takımlar Beyşehir'de başlayacakları mücadeleyi Alanya'da tamamlayacak.

(Konya/10.15)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ikinci maçları başlayacak, Chelsea-Porto ve Paris Saint-Germain-Bayern Münih karşılaşmaları oynanacak.

(Sevilla/Paris/22.00)

3- TFF 1. Lig'in 30. haftası Tuzlaspor-Eskişehirspor, Altınordu-Adana Demirspor ve GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.30/İzmir/Giresun/19.00)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi final serisinin ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.30)

5- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nın çeyrek final son maçında Beykoz Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

(İstanbul/17.30)

***

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Anadolu Ajansı
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