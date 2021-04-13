1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli operasyon başlatıldı

İzmir'de, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensubu olduğu ileri sürülen 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için kolluk kuvvetlerince operasyon başlatıldı.
 13 Nisan 2021 01:50
+Aa- Yazdır
FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli operasyon başlatıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensubu olduğu ileri sürülen 29'u Kara Kuvvetleri, 7'si Hava Kuvvetleri, 4'ü Deniz Kuvvetleri, 14'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup olup; 3'ü yüzbaşı, 6'sı teğmen, 7'si üsteğmen, 34'ü astsubay, 4'ü uzman çavuş rütbesinde olan 42 muazzaf asker ve 10'u darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 64 askeri personel ile ayrıca 14'ü aktif görevde olduğu öğrenilen 20 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Savcılık talimatıyla 84 şüphelinin gözaltına alınması için İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmir ve farklı illerde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün 'avukatlar yapılanması'na operasyonda 9 şüpheli yakalandı
12 Nisan 2021 18:53		 PKK'dan kaçan 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu
12 Nisan 2021 18:50
FETÖ'nün hücre evine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı
12 Nisan 2021 16:55		 DEAŞ'ın bombacısı yakalandı
12 Nisan 2021 15:42
Özel Kuvvetler'in paraşütle sızma atlayışı kamerada
12 Nisan 2021 15:02		 İzmir'de de HDP önünde 2 anne 'evlat nöbeti'ne başladı
12 Nisan 2021 14:02
Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı
12 Nisan 2021 11:55		 Yeniden yapılanan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı
12 Nisan 2021 11:32
PKK'nın kadın yapılanması operasyonunda 25 şüpheliden 11'i tutuklandı
12 Nisan 2021 11:15		 İfadeye çağrılan 4 emekli amiral Ankara Emniyet Müdürlüğüne geldi
12 Nisan 2021 10:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:50 - FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli operasyon başlatıldı01:02 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:09 - Memurlar emekli olmak için Temmuz 2021 Katsayı artışını beklemeli mi?00:02 - 13 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları23:52 - Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi23:51 - Prof. Dr. Aydın: Yaşlılarda aşıya uyma oranı yüzde 75'lerde
23:49 - Ramazan ayında kafe ve restoranlar nasıl hizmet verecek?23:37 - Çocuklara kitap hediye etme alışkanlığında Türkiye 140'ıncı sırada23:36 - İstanbul'da ilk teravihte camiler boş kaldı23:31 - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'söz sırası' tartışması23:21 - Vaka sayısı tekrar 55 bin sınırına yükseldi23:07 - Almanya Başbakanı Merkel'den Türkçe Ramazan mesajı
22:56 - Türkiye, Gürcistan'a araç ve teçhizat hibe etti22:47 - Selimiye Camisi'ndeki mukabeleler canlı yayınla takip edilecek22:37 - Milli Uzay Programıyla uzay ve uydu çalışmaları hızlandı22:21 - Kanada, askıya aldığı Türkiye'ye askeri ihracat izinlerini iptal etti21:59 - Bakan Koca'dan öğretmenlerin aşılanmasına ilişkin açıklama
21:56 - İletişim Başkanlığının medya alanında iş birlikleri artıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar emekli olmak için Temmuz 2021 Katsayı artışını beklemeli mi?
13 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli operasyon başlatıldı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
halas olmak 1
Niyet etmek 1
oje 2
şu an çalan şarkı 4
terazi yükselen kova 1
hoşgeldin ya şehr-i ramazan 5
kim o sorusuna benim diyen kişi 2
erken uyanmak 1
kore dizisi 1
zeytinyağı 3
SON İLANLAR
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Akhisar Belediyesi 45 İşçi Alacak
Sivas İmralı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Kayseri Felahiye İmar Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
Karabük Safranbolu Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam