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FETÖ'nün yeniden yapılanma operasyonunda 15 şüpheliden 14'ü serbest

Zonguldak'ta terör örgütü FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden eski vergi müfettişi tutaklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 14 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 13 Nisan 2021 04:47
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FETÖ'nün yeniden yapılanma operasyonunda 15 şüpheliden 14'ü serbest

Zonguldak'ta terör örgütü FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden eski vergi müfettişi tutaklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 14 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında geçen hafta Perşembe günü saat 06.30'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. KOM Şube Müdürlüğünce; terör örgütü FETÖ'nün Zonguldak'taki üyelerinden iş adamı, avukat, ihraç ve aktif kamu görevlilerinin yeniden yapılanma, mevcutlarla dayanışma ve devamlılığı sağlamak üzere bir araya gelmesine yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın 15 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesine sevk edildi. Adliyede ifadeleri alınan 15 şüpheliden 4't adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 11 şüpheli ise tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden KHK ile ihraç edilen eski vergi müfettişi Yeliz K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
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