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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, evliliğinin 13. yıl dönümünü kutladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eşiyle fotoğraflarını paylaşarak evliliklerinin 13. yıl dönümünü kutladı.
 13 Nisan 2021 04:47
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, evliliğinin 13. yıl dönümünü kutladı

Selçuk, sosyal medya hesabından eşi Ali Aydın Selçuk ile fotoğraflarına yer verdiği paylaşımında, "Furkan Suresi 74. ayetini hep çok sevdim. Öyle çok sevdim, öyle çok nakşettim ki yüreğime kabul olmuş duam oldu: Göz Aydın'lığım... Gönül ferahlığım... Hayat arkadaşım... Can yoldaşım... Beraber tutacağımız 14. Ramazan ayına ulaştıran Rabbime hamdolsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Selçuk çiftinin nikah törenlerine ait fotoğraflar da bulunuyor.

- Furkan Suresi 74. ayet

Bakan Selçuk'un paylaşımında söz ettiği Kur'an-ı Kerim'deki Furkan Suresi'nin 74'üncü ayeti, Diyanet İşleri Başkanlığının Kur'an mealinde şu şekilde yer alıyor:

"Onlar, 'Ey rabbimiz!' derler, 'Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet, bizi günahtan sakınanlara öncü yap."
Anadolu Ajansı
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