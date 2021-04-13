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Ramazan tedbirleri masada ilk gündem

Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinenin ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele ve bu çerçevede ramazan ayında alınacak tedbirler
 13 Nisan 2021 06:50
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Ramazan tedbirleri masada ilk gündem

Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi, koronavirüsle mücadele ve bu doğrultuda ramazan ayında alınacak yeni tedbirler olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarındaki artış, hastanelerin doluluk oranları, aşı tedarikinde son durum ve yerli aşı çalışmalarında gelinen noktayla ilgili bir sunum yapması bekleniyor. Toplantıda ramazan ayında kafe ve restoranların kapatılmasının yanı sıra iftar ve sahur vakitlerinde kalabalığın önlenmesi amacıyla toplu ziyaretlerin yasaklanması ve şehirler arası seyahatlere sınırlama getirilmesi konusunda değerlendirmeler yapılacak. Ayrıca son günlerde gündeme getirilen kuaför ve spor salonlarının kapatılmasının yerine daha sıkı tedbirlerin alınabileceği aktarılıyor.

EĞİTİME ARA VERİLECEK Mİ?

Okullardaki durumların da masaya yatırılacağı toplantıda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da son duruma ilişkin kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Çok yüksek riskli şehirlerde yüz yüze eğitime 8'inci ve 12'nci sınıflar haricinde ara verilmesi de değerlendiriliyor. Ramazanda yüz yüze eğitime ara verilmesiyle öğretmenlerin aşılama oranının artırılması hedefleniyor. Toplantının bir diğer önemli gündem maddeleri de Mısır'la gerçekleştirilen ilk üst düzey temas ve Libya heyeti ile yapılan görüşme olacak. Geçtiğimiz günlerde Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile bir telefon görüşmesi yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeni dönemde Türkiye-Mısır ilişkileri konusunda karşılıklı atılabilecek adımlarla ilgili değerlendirme yapacağı belirtiliyor.

Ebru Karatosun

Türkiye
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