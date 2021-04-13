Faz-3 için gönüllü aranıyor
Türkiye, yerli Kovid-19 aşısında Faz-3 çalışmalarına hazırlanıyor. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde 250 gönüllü üzerindeki Faz-2 çalışmalarında, ikinci doz uygulaması tamamlandı.
|13 Nisan 2021 06:15
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Türkiye, yerli Kovid-19 aşısında Faz-3 çalışmalarına hazırlanıyor. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde 250 gönüllü üzerindeki Faz-2 çalışmalarında, ikinci doz uygulaması tamamlandı. Ay sonunda Faz-3 aşamasına geçilecek. Sağlık Bakanlığı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Faz-3 çalışmalarını yürütecek bir birim oluşturdu. Klinik Araştırma Merkezi de çalışmalara gönüllülere çağrı yaparak başladı. Hastanenin web sayfasında "Yerli ve milli aşı çalışmalarımızda gönüllü olmak ister misiniz?" duyurusu yapıldı.
- Gönüllü olacaklarda "18-60 yaş aralığında olup bilinen herhangi bir hastalığı bulunmama", "Kovid-19 geçirmemiş olma", "Kovid-19 aşısı yapılmamış olma" özellikleri aranıyor. ERUCOV-VAC adı verilen aşının ekimde üretim, kasımda ise acil kullanım onayının alınması öngörülüyor.
Yasemin Asan Yeni Şafak
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