İftar sofraları bu sene de evde: SMS koduyla market alışverişi
|13 Nisan 2021 07:20
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Ramazan ayında milyonlarca Müslümanı iftar sofralarında buluşturan sivil toplum
kuruluşları salgın nedeniyle yardımları evlere ulaştıracak.
Türk sivil toplum kuruluşları ramazan yardımlarını salgın nedeniyle en az temas olacak şekilde gerçekleştirecek. Her yıl yurt içi ve dışında milyonlarca ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran Türk Kızılayı, Sadakataşı, HASENE Derneği ramazan çalışmalarını anlattı. Ramazan boyunca yaklaşık 8 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, yapılacak yardımlardan bazılarıyla ilgili şu bilgileri verdi: "103 milyon TL nakdi yardım, 206 bin aileye hane başı 500 TL, afetlerden etkilenen illerimize 23 milyon TL nakdi yardım yapacağız. Alışveriş çeki olarak 40 bin aileye 250 TL'lik mobil alışveriş koduyla 10 milyon TL destek vereceğiz."
SOFRALARA KUMANYA
Sadakataşı Derneği ise 'Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz' çağrısıyla başta Türkiye olmak üzere 30 ülke ve 100'ün üzerinde bölgede faaliyet yürütecek. Başkan Kemal Özdal, "İhtiyaç sahiplerinin evlerine kumanya dağıtarak iftar organizasyonları yapacağız. İhtiyaç sahiplerine 200 TL'lik alışveriş kartı dağıtacağız. Bayramlık yardımlarını da kart şeklinde düzenliyoruz. Suriye, Yemen, Lübnan, Bangladeş, Arakan kampları ve Filistin'de ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız" dedi.
Online gözlemci eşliğinde dağıtım
HASENE Derneği Başkanı Mesud Gülbahar, da çalışmalarını "'Kumanya ile sofralar bereketlensin" sloganıyla yürüttüklerini söyledi. Gülbahar, "Toplam 144 bin 159 kumanya bağışı ile yüz binlerce ihtiyaç sahibine gıda ulaştırmayı amaçlıyoruz. Kampanyayı 58 ülkede planladık, 36 ülkeye bir fiil gözlemci gönderebildik, diğer ülkelere de online gözetleme şeklinde toplam 210 gözlemci nezaretinde ihtiyaç sahiplerine emanetleri ulaştıracağız. Bu sene kumanya dağıtımının yanı sıra, aş evimizde yıl boyu ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ikramı, mobil fırınımızla sıcak ekmek dağıtımı, Avrupa'da sıcak yemek ikramı, öğrencilere gıda desteği ve kriz bölgelerinden gelen mültecilere kumanya yardımı yapacağız" şeklinde konuştu.
Yasemin Asan
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