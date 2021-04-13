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Aşılar değil tedbirsizlik hasta eder

Koronavirüsle mücadede en önemlli silahlardan olan aşıya yönelik asılsız iddialara uzmanlar tepki gösteriyor. Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, son günlerde BioNTech/Pfizer aşısını yaptıran kişilerin kısa sürede virüse yakalandığı iddialarını değerlendirdi.
 13 Nisan 2021 07:35
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Aşılar değil tedbirsizlik hasta eder

Koronavirüsle mücadede en önemlli silahlardan olan aşıya yönelik asılsız iddialara uzmanlar tepki gösteriyor. Son günlerde BioNTech/Pfizer aşısını yaptıran kişilerin kısa sürede virüse yakalandığı iddialarını değerlendiren Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, "Aşı olduktan hemen sonra PCR testiniz pozitif çıkıyorsa, bunun sorumlusu aşı değil, tedbir almayan kişilerin kendisidir. Aşı olup altın gününe gidersek, aşı seni bizi nasıl korusun" dedi.

AŞIYI SUÇLAMAK KOLAYCILIKTIR

Ertuğrul, "Aşının koruyucu hale gelmesi için 2'nci dozun da vurulması lazım. Aşının 1'inci dozunu olduktan sonra, o aşının sizi koruma olasılığı yok. Eğer hastalığa karşı tüm bariyerlerinizi kaldırırsanız hasta olursunuz. Aşı yaparken vücuda virüsün kendisini vermiyoruz. Dolayısıyla test sonuçlarının pozitif çıkma durumunun aşıyla ilgisi milyonda sıfır" diye konuştu. Ertuğrul şöyle devam etti: "İlk dozu vurulan vatandaşlar 'nasılsa aşı olduk' diyerek maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymazsa hastalığa yakalanır. Aşı olduktan sonra virüs kapan vatandaşlar aşıyı suçlamak yerine, kendilerini kontrol etmeli. Aşı oldum hasta oluyorum demek, aşıyı suçlamak kolaycılıktır."

Aybike Eroğlu

Yeni Şafak
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