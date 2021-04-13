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Acun Ilıcalı: Namusuma söz söyletmem

Acun Ilıcalı, Erzurumspor için 'Erzurumspor Gecesi' adı altında bir dayanışma organizasyonu düzenledi. Ilıcalı canlı yayında isim vermeden Beşiktaşlı yöneticiye cevap verdi.
 13 Nisan 2021 07:29
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Acun Ilıcalı: Namusuma söz söyletmem

Yapımcı Acun Ilıcalı, memleketinin takımı olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor için 'Erzurumspor Gecesi' adı altında bir dayanışma organizasyonu düzenledi.

Ilıcalı, Erzurumspor - Beşiktaş maçı öncesinde yapılması planlanan bu organizasyonu Beşiktaşlı dostlarının yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemesi adına pazartesi gününe ertelendiğini duyurmuştu. Konuyla ilgili Acun Ilıcalı canlı yayında konuştu:

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"Yüzde 1 kötü niyet olmamasına rağmen hayatımda ilk defa Erzurum, Dominik, İstanbul arası böyle bir yayın yapıyorum. Kendini bilmeyen biri anlamsız bir imada bulunarak kötü niyetle Beşiktaş'a karşı organizasyon içindeymişiz gibi iftiralarda ve iddialarda bulundu.

'Sosyal medyadan cevap vermek zorunda kaldım'

Ben namusuma söz söyletmem açık söyleyeyim. Sosyal medyadan cevap vermek zorunda kaldım. Konuşacağım çok şey vardı yoksa neler söylerdim. Kulüplerimizin her zaman bir olmasından, birlikte kararlar almasından yanayım. Futbolun eğlence olduğunu düşünüyorum."

Ne olmuştu?

Erteleme kararının duyurulmasının ardından Beşiktaşlı yönetici Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, "Niye ertelemiş? Erzurumspor Beşiktaş'tan puan(lar) alırsa Fenerbahçeliler daha çok yardım eder diye mi? Yoksa öyle ya da böyle zaten yanlış bir zamanlama mı?" şeklinde bir tweet atmıştı.

Urgancılar'ın bu Tweet'i sonrasında Acun Ilıcalı sert bir şekilde sosyal medya hesabından yanıt vermişti.

'Beşiktaş'a senden daha katkım olmuştur'

Acun Ilıcalı ise sosyal medya hesabından "Bize bu şekilde bir imayi yapacak kadar akıl tutulması yaşaman ilginç. Beşiktaşlı dostlarımız yanlış anlamasın diye planlanan Erzurumspor gecesini erteledik. Dominik'ten yayın yapmak zorunda kalacağız. Senin gibi içindeki kötülükleri dökenler böyle değerli bir kulübü temsil etmemeli. Yüzün kızarır mı bilmem ama Beşiktaş'ın destek kampanyasını kanalımda ücret talep etmeden yayınladım. Hatta Beşiktaş'a senden daha fazla destek vermiş olabilirim. Umarım Beşiktaş'a klavyen dışında benim Fenerbahçe'ye verdiğim desteğin yüzde birini vermişsindir" şeklinde bir cevap vermişti.

Acun'dan Beşiktaşlı isme sert sözler
Memurlar.Net
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