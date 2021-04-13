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28 Şubat mağdurları itibar iadesi istiyor

27 Mayıs darbesi mağdurlarının hakları için komisyon kurulması, 28 Şubat darbesi mağdurlarını da umutlandırdı. Öncelikle iadeiitibar isteyen mağdurlar, maddi kayıplarının giderilmesi için de 5.525 sayılı Kanun'da düzenleme talep ediyor
 13 Nisan 2021 07:10
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28 Şubat mağdurları itibar iadesi istiyor

27 Mayıs 1960 darbesi mağdurlarının tazminat taleplerini görüşecek olan komisyon, şubat ayı sonunda başvuruları almaya başlarken 28 Şubat mağdurları da haklarının teslim edilmesini talep ediyor. 28 Şubat darbesinde meslekten ihraç edilenler, kayıp günlerinin yanında kaybettikleri itibarlarının da geri verilmesini istiyor. Mesleğe geri dönseler de hala 'suçlu' konumda bulunduklarını söyleyen mağdurlar, bu haksızlığın ortadan kaldırılması gerektiğini belirtiyor. Mağdurlar taleplerini ve o dönemde yaşadıklarını gazetemize anlattı.

'HALA PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORUM'

28 Şubat sürecinde insanlarının bir kısmının atıldığını bir kısmının da istifaya zorlandığını söyleyen mağdurlardan Ayşe Adile Ö. şunları anlattı: Emekli olduğumuzda o dönemde çalışmadığımız için daha az maaş ve tazminat alacağız. Çalışıyormuşuz gibi o dönemdeki bütün maaşlarımızı, haklarımızı istiyoruz. Haklarımızı almamız için göreve başlatılırken uygulanan 5.525 sayılı Kanun'da (Memurların bazı disiplin cezalarının affını düzenleyen kanun) bulunan 'geriye dönük haklarımızı alamayacağımıza' dair maddenin iptal edilmesi gerekiyor. Bizi mağdur edenlere de hiçbir yaptırım uygulanmadı. O dönemde kapıma gelen polisler kapıyı kıracak gibi çaldıkları için üç yaşındaki çocuğum korkmasın diye arka odaya götürüyordum. Komşularım o dönemde benimle görüşmedi. Şu anda bile psikolojik tedavi görüyorum.

'KOMİSYON KURULMASINI İSTİYORUZ'

Güner Ç.: Baskılarla bazı arkadaşlarımız istifa etti. Bir dakikada diplomamızı yok saydılar. Kabus gibiydi. Üç ayda bir açığa alınıp aynı gün göreve başlatılıp aynı gün açığa alınıyorduk. Bu şekilde yıllarımız geçti... Bu olaylardan sonra ihraç edildim. Bizi göreve afla döndürdüler. Bu, herkesi kapsayan bir disiplin affı. Bir de geçmişe dönük hak talebinde bulunamayacağımıza ilişkin içerisinde bir madde bulunan 5.525 sayılı Kanun'u koydular. Onu imzalamadan göreve başlayamayacağımız için imzalamak zorunda kaldık. İtibarımız zedelendi, bize suçlu muamelesi yapıldı. Biz bir mağduriyet yaşadık. Devletimiz gönlümüzü kazanmalı. Kaybettiğimiz maddi manevi haklarımızı talep ediyoruz. Mağduriyetlerin giderilmesi için Meclis'te bir komisyon kurulmasını istiyoruz."

'SUÇLU OLMADIĞIMIZ İLAN EDİlMELİ'

Ayşe Ş. "Benim kaybım dokuz yıl. Haklarımızı maalesef tam olarak alamadık. Maddi manevi haklarımızın ödemesini istiyoruz. İtibarımızı geri istiyoruz çünkü 'suçlu' olarak gösterildik. 28 Şubat sürecinde hamileydim. Psikolojik baskı yaptılar. Sıkıntılı bir hamilelik süreci yaşadım. Çocuğumun hayatı tehlikeye girmişti. 28 Şubat'ın en küçük mağduru benim kızım, daha anne karnında etkileri başladı. Çocuğum dünyaya geldikten sonra da rahatsızdı. Bu şartlarda istifa ettim. Hepimiz mağdur olduk. Canla da ödenen mağduriyetler oldu, kanser olan arkadaşlarımız oldu. Biz bu kadar vatanımızı severken hizmet etmeye çalışırken Ağır Ceza Mahkemelerinde terörist gibi yargılandık. Bu bizi çok üzdü. Biz suçlu değiliz. Devlet, bizim suçlu olmadığımızı herkese ilan etmeli.

NEŞRA DURMAZ
Türkiye
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