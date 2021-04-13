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Madenden 750 bin istihdam çıktı

Türkiye'deki 81 ilde yer alan yerli ve yabancı tüm madenlerden alınan devlet hakkının bir bölümü, doğrudan yerel yönetimlere aktarıldı. Böylece yerelde kalkınmaya ciddi katkı sağlandı.
 13 Nisan 2021 07:25
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Madenden 750 bin istihdam çıktı

2020 yılında 1,2 milyar lira devlet hakkı tahsil edildi. Bunun 216,5 milyon lirası, büyükşehir olmayan illerde yerel yönetimlere verildi.

Bu arada 2019 yılında tüm maden grup ve cinslerinden toplam 696 milyon ton üretim yapılarak yaklaşık, 150 bin kişiye doğrudan, 600 bin kişiye de dolaylı istihdam sağlandı. 2020'de ise pandeminin etkisiyle maden sektörü ihracatında bir miktar azalma oldu.

Sektör, geçtiğimiz yılı 190 ülkeye 4,27 milyar dolarlık ihracat rakamı ile kapattı. Bu yılın ilk 3 ayında ise 1,2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı.

C.Fırat Aydoğmuş

Türkiye
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