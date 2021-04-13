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En uzun İzlanda, en kısa Arjantin oruç tutacak

Kuzey Yarımküre'de ilkbahar, Güney'de ise sonbahar yaşanırken ramazan ayında oruç tutma süreleri de güneyden kuzeye gidildikçe artıyor.
 13 Nisan 2021 07:40
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En uzun İzlanda, en kısa Arjantin oruç tutacak

Rusya'nın Murmansk kentinde ve İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te imsak ile iftar arasındaki süre 16 saat 53 dakikayı bulurken, Norveç'in Tromso kentinde 16 saat 52 dakika sürecek. Ramazanın son günü olan 12 Mayıs'ta ise Murmansk ve Reykjavik'te imsak ile iftar arasındaki süre 19 saat 28 dakika olacak. Arjantin'in Ushuaia kentinde ise imsak ile iftar arasında sadece 12 saat 12 dakikalık bir süre var. Kuzey'de yaşayan Müslümanlar, güneydekilere göre daha uzun süre oruç tutacak.

İşte ülkelerden bazıları ve oruç süreleri:

İsveç-Stockholm: 16 saat 3 dakika

Rusya-Moskova: 15 saat 45 dakika

Danimarka-Kopenhag: 15 saat 45 dakika

Almanya-Berlin: 15 saat 32 dakika

İngiltere-Londra: 15 saat 28 dakika

Fransa-Paris: 15 saat 19 dakika

Kanada-Toronto: 15 saat 10 dakika

İtalya-Roma: 15 saat 2 dakika

Yunanistan-Atina: 14 saat 46 dakika

ABD- Washington: 15 saat 14 dakika
Türkiye
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