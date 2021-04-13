En uzun İzlanda, en kısa Arjantin oruç tutacak
|13 Nisan 2021 07:40
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Rusya'nın Murmansk kentinde ve İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te imsak ile iftar arasındaki süre 16 saat 53 dakikayı bulurken, Norveç'in Tromso kentinde 16 saat 52 dakika sürecek. Ramazanın son günü olan 12 Mayıs'ta ise Murmansk ve Reykjavik'te imsak ile iftar arasındaki süre 19 saat 28 dakika olacak. Arjantin'in Ushuaia kentinde ise imsak ile iftar arasında sadece 12 saat 12 dakikalık bir süre var. Kuzey'de yaşayan Müslümanlar, güneydekilere göre daha uzun süre oruç tutacak.
İşte ülkelerden bazıları ve oruç süreleri:
İsveç-Stockholm: 16 saat 3 dakika
Rusya-Moskova: 15 saat 45 dakika
Danimarka-Kopenhag: 15 saat 45 dakika
Almanya-Berlin: 15 saat 32 dakika
İngiltere-Londra: 15 saat 28 dakika
Fransa-Paris: 15 saat 19 dakika
Kanada-Toronto: 15 saat 10 dakika
İtalya-Roma: 15 saat 2 dakika
Yunanistan-Atina: 14 saat 46 dakika
ABD- Washington: 15 saat 14 dakika
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