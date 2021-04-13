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900 vatandaşı kim evsiz bıraktı?

Çankaya'da yaşanılan inşaat faciasında herkes topu birbirine atıyor. Hafriyatçılar "Sorumlu CHP Meclis Üyesi", Çankaya Belediyesi "Suç, yapı denetim firmasında", Mimarlar Odası da "İnşaat mevzuata aykırı" diyor.
 13 Nisan 2021 07:55
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900 vatandaşı kim evsiz bıraktı?

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, hafriyat çalışmaları sırasında çevresindeki 21 binanın kaymasına sebep olarak kullanılamaz hale getiren bina inşaatıyla ilgili incelemeler devam ediyor. 900 kişiyi mağdur eden olayın sorumluluğunu ise kimse üstlenmiyor. Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, suçu yapı denetim şirketlerine, hafriyatçılar da bölgenin heyelan alanı olmasına rağmen ruhsat veren Çankaya Belediyesine atıyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi de Yapı Denetim Kuruluşunu suçluyor.

İsmini vermek istemeyen bir kaynak "Hafriyatçılarla görüştüm. Yaşanılan felaketin asıl sorumlusu CHP'li bir Belediye Meclis Üyesi. Kimliğini daha belirleyemedik. 15-20 yıl önce heyelan alanı olarak belirlenen bölgeye Çankaya Belediyesi ruhsat vermek istememiş. Ancak bu kişi devreye girerek ruhsatı verdirmiş" dedi. Ruhsatın, Çankaya Belediyesi tarafından verildiğini teyit eden belediye yetkilileri de "Zemin etüdü gibi çalışmalar yapı denetim firmalarının sorumluğunda. Yapı denetim firması yetki almadan çalışma yaptı. Belediyemize gelen şikayetler üzerine inşaat alanına ekip gönderdik ve tutanak tuttuk. Ancak inşaatın mühürlenmesi için tutanağın Encümen Kararı'na dönüşmesi gerekli. Konuyla alakalı biz de inceleme başlattık" ifadelerini kullandı.

"TEDBİRLER ALINMAMIŞ"

Diğer taraftan, Mimarlar Odası Ankara Şubesi bir rapor yayımladı. Raporda "Yapı Denetim Kuruluşu yetkilisi, inşaata başlamak için yer teslimi yapmamış. Buna rağmen mevzuata aykırı olarak inşaata başlamış. İnşaat ruhsatı ise 19 Mart 2021 tarihinde alınmış. Böylesine riskli bir alanda inşaat faaliyetlerinin yürütülmesi için günler öncesinden güvenlik tedbirleri alınmalı ve vatandaşlar uyarılmalıdır. Fakat böyle bir uyarı yapılmamış. Hatta mahalle sakinleri, müteahhide asfaltta açılma olduğunu söylemiş, o da 'Kendi arsam istediğimi gibi kazı yaparım' demiş" ifadeleri yer aldı. Öte yandan olayın meydana geldiği ilk gün bölgede incelemelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Şu ana kadar yapı denetim raporu alınmamış; müteahhit, 'Ben başlamam, dedim' diye ifade vermiş. 'Ama beni dinlemedi' demiş. Soruşturma sürüyor" diye konuşmuştu.
Türkiye
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