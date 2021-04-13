Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
|13 Nisan 2021 07:45
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Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda örgüt adına Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdiği ileri sürülen 4'ü Irak, 3'ü Suriye uyruklu 7 kişinin kentteki adreslerine operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin destek verdiği baskında, şüphelilerin bulunduğu evlerin kapıları koçbaşıyla kırıldı.
Ekipler girdikleri evlerde arama yaparken bazı polisler de sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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